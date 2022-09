Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι συγκαλεί εκτάκτως το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας αύριο, Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου, δηλαδή την ημέρα που ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα υπογράψει την προσάρτηση των τεσσάρων ουκρανικών περιοχών στις οποίες έγιναν τα «δημοψηφίσματα».

Την ανακοίνωση για τη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας στη σκιά των ανακοινώσεων του Πούτιν, έκανε ο γραμματέας Τύπου του Ζελένσκι, Σέρχι Νικιφόροφ, προσθέτοντας ότι η ατζέντα της ημερήσιας διάταξης θα ανακοινωθεί αργότερα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θεωρείται βέβαιο ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας της Ουκρανίας θα εξετάσει τα νέα δεδομένα που δημιουργεί η επικείμενη προσάρτηση των τεσσάρων περιοχών από τη Ρωσία και θα αποφασίσει τις επόμενες κινήσεις του Κιέβου, σε διπλωματικό και στρατιωτικό επίπεδο.

Σίγουρο μπορεί ακόμη να θεωρηθεί πως η Ουκρανία δεν θα αναστείλει την αντεπίθεση που έχει εξαπολύσει το τελευταίο διάστημα, σε μια στιγμή μάλιστα που – κατά το Κίεβο – η αντεπίθεση αυτή έχει θεαματικά αποτελέσματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άλλωστε είναι ακόμη νωπή η δήλωση προεδρικού συμβούλου της Ουκρανίας ότι ο πόλεμος θα σταματήσει όταν η Ουκρανία απελευθερώσει ή Το Ντονέτσκ ή το Λουγκάνσκ, κάτι που – κατά τον Μικαΐλο Ποντόλιακ – θα είχε ως αποτέλεσμα την πλήρη κατάρρευση του ρωσικού στρατεύματος.

Zelensky's Advisor, Mykhailo Podolyak, voices an opinion that the war will end within 3 – 3.5 months after the fall of either Donetsk and Luhansk, which will lead to complete demoralisation of the RF. The whole territory of Ukraine as of 1991 will be liberated. pic.twitter.com/5D8Uizs99G