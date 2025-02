Ουκρανία: Οι Ρώσοι έπληξαν εγκαταστάσεις αερίου με drones και πυραύλους – Ρωσικό διυλιστήριο χτύπησαν οι Ουκρανοί

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα Τρίτη (11.2.25) πως η Ρωσία εξαπέλυσε τη νύχτα της Δευτέρας 124 drones και έως 19 πυραύλους, πλήττοντας εγκαταστάσεις παραγωγής αερίου στην ουκρανική περιφέρεια Πολτάβα.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία κατέρριψε 57 drones της Ρωσίας ενώ 66 δεν έφθασαν στους στόχους τους, πιθανόν λόγω ηλεκτρονικών αντίμετρων, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Η κρατική ουκρανική εταιρεία πετρελαίου και αερίου Naftogaz ανακοίνωσε πως ουκρανικές εγκαταστάσεις παραγωγής αερίου υπέστησαν ζημιές από τη ρωσική επίθεση στη διάρκεια της νύχτας στην περιφέρεια Πολτάβα.

«Εγκαταστάσεις παραγωγής του Ομίλου Naftogaz στην περιφέρεια Πολτάβα υπέστησαν ζημιές. Ευτυχώς δεν υπήρξαν απώλειες», ανακοίνωσε ο όμιλος, προσθέτοντας πως λαμβάνει «όλα τα απαραίτητα μέτρα για να σταθεροποιηθεί η προμήθεια αερίου» στην εν λόγω περιφέρεια.

