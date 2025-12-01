Κόσμος

Ουκρανία: «Πολύ αισιόδοξος» ο Τραμπ για ειρηνευτική συμφωνία την ώρα που ο Πούτιν «πανηγυρίζει» ότι πήρε κι άλλα εδάφη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εκτιμά ότι τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία επιθυμούν τον τερματισμό του πολέμου
Φωτό αρχείου Sputnik
Φωτό αρχείου Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool via REUTERS

Η αμερικανική κυβέρνηση είναι «πολύ αισιόδοξη» για την επίτευξη μιας συμφωνίας με την οποία θα μπει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, αναφερόμενη στις «καλές συνομιλίες» που έγιναν την Κυριακή (30/11/25) στη Φλόριντα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

«Η κυβέρνηση είναι πολύ αισιόδοξη» είπε η Λέβιτ. «Μόλις χθες (…) είχαν πολύ καλές συνομιλίες με τους Ουκρανούς στη Φλόριντα», σημείωσε για την ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία.

Πριν από δέκα ημέρες οι ΗΠΑ παρουσίασαν ένα πρώτο ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων, πολύ ευνοϊκό για τη Ρωσία, το οποίο συντάχθηκε χωρίς τη συμβολή των Ευρωπαίων συμμάχων του Κιέβου. Στη συνέχεια η Ουάσινγκτον τροποποίησε αυτό το σχέδιο, σε συνεργασία με τους Ουκρανούς και τους Ευρωπαίους και την Κυριακή το επεξεργάστηκε και πάλι, με την ουκρανική αντιπροσωπεία στη Φλόριντα.

Οι αμερικανοουκρανικές συνομιλίες χαρακτηρίστηκαν «παραγωγικές» και από τις δύο πλευρές, ωστόσο ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο προειδοποίησε ότι «απομένει ακόμη να γίνει δουλειά».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε πάντως αισιόδοξος, εκτιμώντας ότι τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία επιθυμούν τον τερματισμό του πολέμου, αλλά υπογράμμισε ότι το Κίεβο δεν βρίσκεται σε θέση ισχύος, λόγω του πρόσφατου σκανδάλου διαφθοράς.

Ο Πούτιν ενημερώθηκε ότι η Μόσχα πήρε κι άλλες πόλεις στην Ουκρανία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επισκέφθηκε Κυριακή (30/11/25) διοικητήριο των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων και ενημερώθηκε από τον αρχηγό του γενικού επιτελείου και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματικούς σχετικά με τις εξελίξεις στα μέτωπα των μαχών στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, τον οποίο επικαλείται το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ο στρατηγός Βαλέρι Γκεράσιμοφ ενημέρωσε τον πρόεδρο Πούτιν για «την απελευθέρωση των πόλεων Κρασνοαρμέισκ (όπως αποκαλούν οι Ρώσοι το Ποκρόφσκ στην περιφέρεια Ντονέτσκ) και Βοβτσάνσκ (στην περιφέρεια Χαρκόβου)» καθώς και για τα αποτελέσματα στρατιωτικών επιχειρήσεων σε άλλες περιοχές.

Το Κίεβο δεν έχει παραδεχθεί πως οι προαναφερθείσες πόλεις έχουν πέσει στα χέρια των ρωσικών δυνάμεων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
96
94
92
89
72
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκεντρώνει στον Λευκό Οίκο τους ηγέτες του Κονγκό και της Ρουάντας για την υπογραφή συμφωνίας ειρήνης
Οι πρόεδροι της Ρουάντας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό θα υπογράψουν στον Λευκό Οίκο μια συμφωνία που διαπραγματεύτηκε η Ουάσιγκτον
Ντόναλντ Τραμπ
Στους 1.160 οι νεκροί και εκατοντάδες αγνοούμενοι από τις πλημμύρες σε Ινδονησία και Νοτιοανατολική Ασία - Τεράστιες καταστροφές στη Σρι Λάνκα
Στη Σρι Λάνκα, τουλάχιστον 390 είναι οι νεκροί και 352 οι αγνοούμενοι - Πρόκειται για τις μεγαλύτερες που έχουν σημειωθεί μετά το τσουνάμι του 2004
Άνθρωποι περπατούν μέσα σε πλημμυρισμένο δρόμο, μετά τον κυκλώνα Ditwah στην Κελάνια της Σρι Λάνκα
Ερντογάν: «Η πλήρης ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει στρατηγική προτεραιότητά μας»
Ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε πως η Τουρκία θα συνεχίσει να εργάζεται με στόχο τον τερματισμό των συγκρούσεων στη Μαύρη Θάλασσα και την ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Newsit logo
Newsit logo