Ουκρανία: Τα πυρηνικά εργοστάσια μείωσαν την παραγωγή τους αφού η Ρωσία εκτόξευσε 400 drones και δεκάδες πυραύλους

«Κάθε μέρα, η Ρωσία θα μπορούσε να διαλέξει την πραγματική διπλωματία, αλλά διαλέγει νέα πλήγματα», είπε ο Ζελένσκι
Εργαζόμενος σε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
Εργαζόμενος σε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας / REUTERS / Valentyn Ogirenko

Μπορεί η Ρωσία, η Ουκρανία και οι ΗΠΑ να πραγματοποιήσαν ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, όμως η Μόσχα δεν έχει καμία διάθεση να σταματήσει τις καταστροφικές επιθέσεις της, εναντίον των ουκρανικών ενεργειακών υποδομών.

Το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που «χτυπάει» την Ουκρανία, με θερμοκρασίες που φτάνουν μέχρι τους -10 βαθμούς Κελσίου, ήταν η τέλεια ευκαιρία για την Ρωσία, προκειμένου να διαλύσει το ουκρανικό ενεργειακό δίκτυο.

Μάλιστα, η Ρωσία εξαπέλυσε περισσότερα από 400 drones και περίπου 40 πυραύλους σήμερα (07.02.2026) για να επιτεθεί στον ουκρανικό ενεργειακό τομέα, θέτοντας ως στόχο το δίκτυο ηλεκτροδότησης, εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και υποσταθμούς διανομής, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Κάθε μέρα, η Ρωσία θα μπορούσε να διαλέξει την πραγματική διπλωματία, αλλά διαλέγει νέα πλήγματα», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Χ.

«Είναι κρίσιμο όλοι όσοι στηρίζουν τις τριμερείς διαπραγματεύσεις να απαντήσουν σε αυτό. Η Μόσχα πρέπει να στερηθεί τη δυνατότητά της να χρησιμοποιεί το ψύχος ως μοχλό πίεσης κατά της Ουκρανίας».

Παράλληλα, τα πυρηνικά εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία μείωσαν  την παραγωγή τους, καθώς στρατιωτικές δραστηριότητες επηρέασαν υποσταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας, αποσυνδέοντας τμήματα γραμμών του δικτύου διανομής, ανέφερε σε μία ανάρτησή της στο X η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (ΔΥΑΕ).

