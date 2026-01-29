Κόσμος

Ουκρανία: Τρεις νεκροί από ρωσική αεροπορική επιδρομή στη Ζαπορίζια

Τις τελευταίες 24 ώρες η Ρωσία εξαπέλυσε 841 πλήγματα κατά 34 κοινοτήτων στην περιοχή της Ζαπορίζια - Drones της Μόσχας έπληξαν επίσης την πόλη της Οδησσού
Ρωσικοί βομβαρδισμοί στη Ζαπορίζια
Ρωσικοί βομβαρδισμοί στη Ζαπορίζια REUTERS/Serhii Chalyi

Τον θάνατο τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό τριών άλλων στη διάρκεια της νύχτας στην περιφέρεια της Ζαπορίζια στη νοτιοανατολική Ουκρανία προκάλεσε ρωσική επίθεση με drones.

Δύο γυναίκες ηλικίας 26 και 50 ετών και ένας 62χρονος άνδρας σκοτώθηκαν στην επίθεση με drones στη Ζαπορίζια , όπως ανακοίνωσαν οι ουκρανικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, προσθέτοντας ότι ένα κτίριο καταστράφηκε και αρκετά άλλα υπέστησαν ζημιές.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανήρτησαν στο Telegram φωτογραφίες με τους πυροσβέστες να προσπαθούν να κατασβήσουν μια πυρκαγιά καθώς και εικόνες από ισοπεδωμένο κτίριο.

Συνολικά, τις τελευταίες 24 ώρες η Ρωσία εξαπέλυσε 841 πλήγματα κατά 34 κοινοτήτων στην περιοχή, δήλωσε ο κυβερνήτης Ιβάν Φεντόροφ.

Οι ρωσικές δυνάμεις καταλαμβάνουν μεγάλα τμήματα εδάφους στη Ζαπορίζια και προσφάτως σημειώνουν και πάλι εδαφικά κέρδη εκεί. Είναι μία από τις τέσσερις ουκρανικές περιφέρειες που η Ρωσία ισχυρίζεται ότι έχει προσαρτήσει μετά την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022.

 

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία δήλωσε ότι η Ρωσία εκτόξευσε 105 drones στη διάρκεια της νύχτας, εκ των οποίων 84 καταρρίφθηκαν.

Drones της Μόσχας έπληξαν επίσης την πόλη της Οδησσού, στο νότιο τμήμα της χώρας, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση, δήλωσε ο κυβερνήτης Όλεχ Κίπερ στο Telegram.

Ο Κίπερ δήλωσε ότι αποθήκες, κτίρια παραγωγής και φορτηγά καταστράφηκαν στην επίθεση, προσθέτοντας ότι δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί.

Ο απολογισμός των νεκρών από τη νυχτερινή επίθεση την Τρίτη στην Οδησσό αυξήθηκε σε τέσσερις, καθώς ένας ηλικιωμένος άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο.

Ρώσοι αξιωματούχοι δεν έκαναν σχόλιο για τις επιθέσεις. Η Μόσχα και το Κίεβο αρνούνται ότι στοχοθετούν πολίτες στον σχεδόν τετραετή τους πόλεμο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
136
104
101
94
75
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Νέα πρόκληση από την Τουρκία: Οι NAVTEX για τις «παράνομες» δραστηριότητες της Ελλάδας στο Αιγαίο δεν είναι για 2 χρόνια, αλλά επ' αόριστον
Οι δύο τουρκικές NAVTEX που είδαν το φως της δημοσιότητας στις 23/1/2026 επαναλαμβάνουν αξιώσεις της Άγκυρας και μάλιστα λίγο πριν πραγματοποιηθεί η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν
Τουρκική φρεγάτα
Νέο βίντεο δείχνει τον Άλεξ Πρέτι να συγκρούεται με πράκτορες της ICE 11 μέρες πριν από τη δολοφονία του στη Μινεάπολη
Τα πλάνα καταγράφηκαν στις 13 Ιανουαρίου, σε κοντινή απόσταση από το σημείο όπου ο Πρέτι έπεσε νεκρός από τα πυρά πρακτόρων της συνοριοφυλακής στη Μινεάπολη
Ο Άλεξ Πρέτι συγκρούεται με πράκτορες της αστυνομίας μετανάστευης 11 μέρες πριν τη δολοφονία του
5
Διέλυσαν με δακρυγόνα ειρηνική διαδήλωση στο Τέξας για την απελευθέρωση του 5χρονου Λίαμ
Διαδηλωτές κράταγαν πλακάτ με συνθήματα όπως «η ICE τρομοκρατεί και ποινικοποιεί παιδιά», «καταργήστε την ICE» και άλλα, πιο αθυρόστομα, που πρόσαπταν στην υπηρεσία «ναζιστικές» μεθόδους
Διαμαρτυρία στην περιοχή που κρατείται ο Άντριαν Κονέχο και ο γιος του Λίαμ
Ο Τραμπ σκληραίνει τη στάση του για τη Μινεάπολη και απειλεί: Σε διαθεσιμότητα 2 αστυνομικοί, απομακρύνθηκε ο διοικητής της συνοριοφυλακής
Ο Μπρους Σπρίνγκστιν απέτισε φόρο τιμής στα θύματα με νέο τραγούδι - Οργή και διαδηλώσεις στη Μινεάπολη από τους θανάτους του Άλεξ Πρέτι και της Ρενέ Γκουντ
Ντόναλντ Τραμπ
Newsit logo
Newsit logo