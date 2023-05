Η Ουκρανία απηύθυνε στην κυβέρνηση της Γερμανίας επίσημο αίτημα για την παράδοση πυραύλων κρουζ αέρος-εδάφους, τύπου Taurus, με βεληνεκές τουλάχιστον 500 χιλιομέτρων, σύμφωνα με σημερινή δήλωση εκπροσώπου του υπουργείου Άμυνας της Γερμανίας στο AFP.

“Παραλάβαμε αίτημα από την ουκρανική πλευρά τις τελευταίες μέρες”, πρόσθεσε η εκπρόσωπος, χωρίς να διευκρινίσει περαιτέρω σχετικά με ποσότητες. Δεν είναι γνωστό αν το Βερολίνο θα δεχθεί ή όχι το αίτημα της Ουκρανίας, το οποίο αναμένεται να προκαλέσει έντονες συζητήσεις στο εσωτερικό της Γερμανίας.

Η γερμανική κυβέρνηση αύξησε σημαντικά τις προμήθειες όπλων στο Κίεβο τους τελευταίους μήνες, αλλά εμφανίζεται μέχρι στιγμής επιφυλακτική στο θέμα των πυραύλων κρουζ ή σε μια υποστήριξη στην ουκρανική πολεμική αεροπορία, για να τη βοηθήσει για παράδειγμα όσον αφορά την παράδοση μαχητικών F-16.

Οι Taurus είναι πύραυλοι κρουζ αέρος-εδάφους, που μεταφέρονται από μαχητικά και κατασκευάζονται από την ομώνυμη γερμανοσουηδική εταιρεία. Λόγω του βεληνεκούς τους, θα είναι σε θέση να πλήξουν στόχους που βρίσκονται πολύ μακριά πίσω από την σημερινή γραμμή του μετώπου στην ανατολική Ουκρανία.

“Ukraine officially asked Germany for Taurus cruise missiles” – Spiegel



According to the publication, a request for the supply of Taurus (the German equivalent of Storm Shadow with a range of up to 500 km) has been received by the Ukrainian side in Germany in recent days. pic.twitter.com/oNFbPFAipM