Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στους ηγέτες των 27 μελών της ΕΕ: Τον Ιανουάριο η υπογραφή της Mercosur

Η εμπορική συμφωνία της Mercosur δεν θα υπογραφεί όπως είχε προγραμματιστεί το Σάββατο, δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στους 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη σύνοδο κορυφής την Πέμπτη (18.12.2025). Αντ’ αυτού θα περιμένει μέχρι τον επόμενο μήνα, όπως δήλωσαν δύο διπλωμάτες της ΕΕ.

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα δήλωσε ότι συμφώνησε με το αίτημα της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι να αναβληθεί η υπογραφή της Mercado Común del Sur / Κοινή Αγορά του Νότου (Mercosur)ώστε να μπορέσει να διαβεβαιώσει τους αγρότες της χώρας ότι δεν θα υποστούν ζημιά από τα φθηνά πουλερικά και το βόειο κρέας, ανέφερε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην ομάδα, σύμφωνα με έναν από τους διπλωμάτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μια ανατροπή της τελευταίας στιγμής από τον Μελόνι ανέτρεψε τον αυτοεπιβαλλόμενο στόχο της υπογραφής της συμφωνίας στις 20 Δεκεμβρίου με τις χώρες της Mercosur, στις οποίες περιλαμβάνονται η Βραζιλία, η Αργεντινή, η Ουρουγουάη και η Παραγουάη.

Ωστόσο, οι χώρες που υποστηρίζουν τη Mercosur, με επικεφαλής τη Γερμανία, πιέζουν για να εξασφαλίσουν εγγυήσεις ότι θα βρεθεί νέα ημερομηνία υπογραφής.

«Μια ημερομηνία θα βρεθεί στα μέσα Ιανουαρίου εάν η υπογραφή μετατεθεί στο 2026», δήλωσε αξιωματούχος της ΕΕ.

Ο Μελόνι ζήτησε από την ηγέτη της Βραζιλίας περισσότερο χρόνο για να υποστηρίξει τη συμφωνία, ώστε να μπορέσει να εξασφαλίσει εγχώρια υποστήριξη υπέρ της συμφωνίας.

Αρκετές χώρες που υποστηρίζουν τη συμφωνία, με επικεφαλής τη Γερμανία, προειδοποίησαν τις τελευταίες ημέρες ότι οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση, θα μπορούσε τελικά να καταστρέψει την εμπορική συμφωνία.

Ανησυχούν ότι η περαιτέρω καθυστέρηση θα μπορούσε να ενθαρρύνει την αντιπολίτευση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή να περιπλέξει τα επόμενα βήματα όταν η Παραγουάη, η οποία είναι σκεπτική απέναντι στη συμφωνία, αναλάβει την προεδρία του μπλοκ της Mercosur από τη Βραζιλία, η οποία είναι νυν κάτοχος της συμφωνίας, στο τέλος του έτους.

Σε μια προσπάθεια να μετριάσουν τις ανησυχίες των αγροτών σε ολόκληρο το μπλοκ, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ έσπευσαν την Τετάρτη το βράδυ να εγκρίνουν ένα συμπληρωματικό κείμενο που θα επιβάλει εκ νέου δασμούς εάν οι εισαγωγές πουλερικών και βοείου κρέατος από τη Λατινική Αμερική αποσταθεροποιήσουν τις ευρωπαϊκές αγορές.