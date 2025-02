Οχάιο: Ένας νεκρός και έξι τραυματίες από πυροβολισμούς σε αποθήκη

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και έξι έχουν τραυματιστεί μετά από πυροβολισμούς στο Οχάιο των ΗΠΑ.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε αποθήκη με καλλυντικά στο New Albany του Οχάιο με τα κίνητρα του δράστη να παραμένουν άγνωστα.

Σύμφωνα με την αστυνομία είναι θέμα ωρών να τον εντοπίσουν, ενώ απομάκρυνε και τους εργαζόμενους από την αποθήκη. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

#BREAKING



MASS SHOOTING left five victims, one unresponsive. Police are clearing the building and searching for the gunman, who remains at large. #Shooting #Ohio #OhioShooting pic.twitter.com/4ZgRhAttOH