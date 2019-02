Πακιστάν – Ινδία: Στη δημοσιότητα το βίντεο του Ινδού πιλότου! Αυτοσυγκράτηση ζητά η ΕΕ – video

Η κρατική τηλεόραση στο Πακιστάν δημοσιοποίησε ένα βίντεο που δείχνει, όπως υποστηρίζει, ένα πιλότο από τον Ινδία ο οποίος συνελήφθη μετά την κατάρριψη του πολεμικού αεροσκάφους του στον πακιστανικό εναέριο χώρο.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ το βίντεο δείχνει έναν άνδρα με ματωμένο πρόσωπο και καλυμμένα μάτια, που φοράει στολή της Πολεμικής Αεροπορίας στην Ινδία, με τα χέρια δεμένα πίσω, την ώρα που ένας άλλος στρατιώτης από το Πακιστάν του κάνει ερωτήσεις.

Ο πιλότος αρνείται να δηλώσει το όνομά του και το μητρώο στρατολογίας του και να απαντάει γενικώς σε ερωτήσεις. Ο στρατός του Πακιστάν δημοσιοποίησε στη συνέχεια ένα άλλο βίντεο που δείχνει τον ίδιο άνδρα καθισμένο να πίνει τσάι σε μια αίθουσα που βρίσκεται σε άγνωστο μέρος.

«Το τσάι είναι εξαιρετικό», λέει στα αγγλικά, προσθέτοντας ότι είναι παντρεμένος και είχε καλή μεταχείριση αλλά αρνούμενος γι΄ άλλη μια φορά να απαντήσει σε άλλες ερωτήσεις.

Indian pilot in custody of the Pakistan military pic.twitter.com/n5er7PvBT2

— omar r quraishi (@omar_quraishi) 27 Φεβρουαρίου 2019