Πακιστάν: Νεκροί 5 διασώστες από συντριβή ελικοπτέρου σε περιοχή πλημμυρών

Ένα ελικόπτερο έπεσε όταν προσπαθούσε να σώσει τους ανθρώπους από τις φονικές πλημμύρες που έχουν κατακλύσει το Πακιστάν, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους και τα 5 μέλη του πληρώματος.

Εξαιτίας των πολύ κακών καιρικών συνθηκών στο Πακιστάν το ελικόπτερο συνετρίβη προσθέτοντας ακόμα πέντε άτομα στον απολογισμό των νεκρών των τελευταίων ημερών.

Συγκεκριμένα, οι καταρρακτώδεις βροχές που πλήττουν το βόρειο Πακιστάν έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 194 ανθρώπους σε 24 ώρες, σύμφωνα με τον τελευταίο προσωρινό απολογισμό που ανακοίνωσαν οι αρχές, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών από την έναρξη της περιόδου των μουσώνων στα τέλη Ιουνίου σε περισσότερους από 500.

#BREAKING: Pakistani Helicopter belonging to the Khyber Pakhtunkhwa government has crashed in bad weather killing 5 crew members including two pilots. The aircraft was carrying out a relief mission to flood-hit Bajaur when communication was cut off. pic.twitter.com/f2oVC9lunA — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) August 15, 2025

Τουλάχιστον 180 θάνατοι έχουν καταγραφεί μόνο στην ορεινή επαρχία Χιμπέρ-Παχτούνκουα, η οποία συνορεύει με το Αφγανιστάν, σύμφωνα με την επαρχιακή Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών.

Devastating floods in Mingora, Swat District, Malakand Division, Pakistan (15.08.2025) pic.twitter.com/57qJW6ZoJW — Disaster News (@Top_Disaster) August 15, 2025

15 August 2025:

A Pakistan Army soldier rescues schoolchild during the floods in Swat. pic.twitter.com/vh40X4M2l6 — Eagle Eye (@zarrar_11PK) August 15, 2025

Εννέα άλλοι άνθρωποι σκοτώθηκαν στο υπό πακιστανική διοίκηση Κασμίρ, ενώ πέντε έχασαν τη ζωή τους στην τουριστική περιοχή Γκιλγκίτ-Μπαλτιστάν.