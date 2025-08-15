Κόσμος

Πακιστάν: Νεκροί 5 διασώστες από συντριβή ελικοπτέρου σε περιοχή πλημμυρών

Οι φονικές πλημμύρες έχουν σκοτώσει περισσότερους από 500 ανθρώπους
Πλημμύρες στο Πακιστάν
Πλημμύρες στο Πακιστάν / REUTERS/Waseem Khan

Ένα ελικόπτερο έπεσε όταν προσπαθούσε να σώσει τους ανθρώπους από τις φονικές πλημμύρες που έχουν κατακλύσει το Πακιστάν, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους και τα 5 μέλη του πληρώματος.

Εξαιτίας των πολύ κακών καιρικών συνθηκών στο Πακιστάν το ελικόπτερο συνετρίβη προσθέτοντας ακόμα πέντε άτομα στον απολογισμό των νεκρών των τελευταίων ημερών.

Συγκεκριμένα, οι καταρρακτώδεις βροχές που πλήττουν το βόρειο Πακιστάν έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 194 ανθρώπους σε 24 ώρες, σύμφωνα με τον τελευταίο προσωρινό απολογισμό που ανακοίνωσαν οι αρχές, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών από την έναρξη της περιόδου των μουσώνων στα τέλη Ιουνίου σε περισσότερους από 500.

Τουλάχιστον 180 θάνατοι έχουν καταγραφεί μόνο στην ορεινή επαρχία Χιμπέρ-Παχτούνκουα, η οποία συνορεύει με το Αφγανιστάν, σύμφωνα με την επαρχιακή Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών.

 

Εννέα άλλοι άνθρωποι σκοτώθηκαν στο υπό πακιστανική διοίκηση Κασμίρ, ενώ πέντε έχασαν τη ζωή τους στην τουριστική περιοχή Γκιλγκίτ-Μπαλτιστάν.

Κόσμος
