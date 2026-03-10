Πάλμας για ανάρτηση Μακρόν: Η Κύπρος δεν βρέθηκε υπό άμεση απειλή, αλλά έλαβε όλα τα μέτρα προστασίας

Μήνυμα καθησυχασμού, αλλά και επιμονής στην ανάγκη διαρκούς ετοιμότητας εν μέσω των ραγδαίων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και την κρίση στο Ιράν, εξέπεμψε ο υπουργός Άμυνας της Κύπρου, Βασίλης Πάλμας, μιλώντας το απόγευμα της Τρίτης (10.03.2026) στην εκπομπή «Live News».

Αναφερόμενος στην ανάρτηση του Εμανουέλ Μακρόν, ο Βασίλης Πάλμας υποστήριξε ότι επρόκειτο για μια λανθασμένη αρχική διατύπωση του προέδρου της Γαλλίας, η οποία διορθώθηκε λίγα λεπτά αργότερα, ώστε να αποσαφηνιστεί ότι οι αναφορές αφορούσαν την ευρύτερη περιοχή γύρω από Μεγαλόνησο και όχι την ίδια την Κυπριακή Δημοκρατία. «Δεν υπάρχει οποιοδήποτε θέμα γύρω από αυτό το ζήτημα», ανέφερε ο Βασίλης Πάλμας, σπεύδοντας πάντως να τονίσει ότι η παρουσία του Εμανουέλ Μακρόν στην Κύπρο και στη βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» είχε ιδιαίτερη σημασία για τη Λευκωσία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Κύπριος υπουργός Άμυνας επιβεβαίωσε, επίσης, ότι ένα drone κατέπεσε στις βρετανικές βάσεις, προκαλώντας ελαφρές ζημιές, ενώ άλλα δύο έπεσαν στη θάλασσα. Έσπευσε, ωστόσο, να διευκρινίσει ότι «δεν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη απειλή» και ότι οι απειλές που προέκυψαν αφορούσαν τις βρετανικές βάσεις και όχι την ίδια την Κυπριακή Δημοκρατία. «Πρώτιστος στόχος μας ήταν η ασφάλεια των πολιτών και ασφαλώς η ασφάλεια των υποδομών της λειτουργίας της Κυπριακής Δημοκρατίας», σημείωσε, εξηγώντας ότι τα μέτρα ελήφθησαν ανεξαρτήτως του ότι η απειλή δεν στρεφόταν άμεσα κατά της Λευκωσίας.

Η Αθήνα στάθηκε «απ’ την πρώτη στιγμή» στο πλευρό της Κύπρου

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Βασίλης Πάλμας στη συνδρομή που παρείχαν οι ευρωπαίοι εταίροι, με ειδική αναφορά στην Ελλάδα και τη Γαλλία. Όπως είπε, η Αθήνα στάθηκε «απ’ την πρώτη στιγμή» στο πλευρό της Κύπρου, τόσο σε πολιτικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο, ενώ έκανε λόγο για «έμπρακτη στήριξη» από την ελληνική πλευρά. «Η Κύπρος δεν κείται μακράν», ανέφερε, για να προσθέσει, σε έναν τόνο με σαφές πολιτικό φορτίο, ότι «είμαστε δύο κράτη και ένα έθνος».

Σε ό,τι αφορά την παρουσία τουρκικών F-16 στα κατεχόμενα, ο Βασίλης Πάλμας εμφανίστηκε να υποβαθμίζει την επιχειρησιακή της σημασία, εντάσσοντάς την στο πάγιο πλαίσιο της τουρκικής κατοχής. «Δεν μας κάνει καμιά ιδιαίτερη εντύπωση», είπε, σημειώνοντας ότι η Τουρκία διατηρεί εδώ και δεκαετίες στρατιωτική παρουσία στα κατεχόμενα και υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη κίνηση αντανακλά «την αμηχανία» της Άγκυρας απέναντι στη διεθνή ανταπόκριση που είχε η Κυπριακή Δημοκρατία.

Αναφερόμενος, τέλος, στην πορεία του πολέμου στην ευρύτερη περιοχή, ο υπουργός Άμυνας της Κύπρου απέφυγε ασφαλείς προβλέψεις ως προς τη διάρκειά του, σημειώνοντας ότι «κάθε μέρα που περνάει είναι σαφές ότι το Ιράν αποδυναμώνεται», χωρίς όμως, όπως είπε, να μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για το πότε θα λήξει η κρίση. Εξέφρασε, πάντως, την ελπίδα να υπάρξει σύντομα αποκλιμάκωση, προειδοποιώντας ότι ήδη καταγράφονται οι πρώτες συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία.