Πάπας Φραγκίσκος: Η τελευταία δημόσια εμφάνισή του λίγες ώρες πριν πεθάνει – Το πασχαλινό του μήνυμα και η συνάντηση με τον Τζέι Ντι Βανς

Μόλις το μεσημέρι της Κυριακής του Πάσχα (20.04.2025), ο Πάπας Φραγκίσκος έμελλε να κάνει την τελευταία του δημόσια εμφάνιση.

Ο Πάπας Φραγκίσκος, μετά από σοβαρά προβλήματα που πέρασε με την υγεία του, εν τέλει άφησε την τελευταία πνοή του, το πρωί της Δευτέρας του Πάσχα, στο σπίτι του στο Casa Santa Marta.

Η είδηση θανάτου του προκάλεσε θλίψη στην παγκόσμια κοινότητα και ειδικά στους Ρωμαιοκαθολικούς που ξεκίνησαν από νωρίς να δίνουν το παρών στην πλατεία του Αγίου Πέτρου για να δείξουν τον θρήνο τους.

Ωστόσο οι πιστοί και οι ακόλουθοί του, είχαν μία τελευταία ευκαιρία να δουν δημόσια τον Ποντίφικα, και αυτό την ημέρα της Κυριακής του Πάσχα.

Ο Πάπας Φραγκίσκος, βαθιά καταβεβλημένος, εμφανίστηκε στον εξώστη της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου, θέλοντας να δώσει το δικό του μήνυμα για το Πάσχα.

«Αδελφές και αδελφοί, ιδίως εσείς που ζείτε με πόνο και αγωνία, η σιωπηλή κραυγή σας εισακούσθηκε, τα δάκρυά σας περισυνελλέγησαν, ούτε ένα δεν πήγε χαμένο. Με το πάθος και τον θάνατο του Ιησού, ο Θεός σήκωσε το βάρος όλου του κακού που υπάρχει στον κόσμο και με το απεριόριστο έλεός του, το νίκησε.

Χριστός Ανέστη. Στην αναγγελία αυτή περικλείεται όλη η σημασία της ύπαρξής μας, η οποία δεν είναι φτιαγμένη για τον θάνατο, αλλά για την ζωή. Το Πάσχα είναι η γιορτή της ζωής», ανέφερε ο πάπας Φραγκίσκος στο μήνυμά του.

Ο ποντίφικας αναφέρθηκε στην «τόση βούληση θανάτου που διαπιστώνουμε, κάθε μέρα, στις τόσες συρράξεις που αφορούν πολλές περιοχές του πλανήτη» όπως και «στη βία που διαπιστώνουμε στις οικογένειες, σε βάρος των γυναικών και των παιδιών». Καταδίκασε, παράλληλα, την έλλειψη σεβασμού προς τους ασθενέστερους, τους μετανάστες, τους περιθωριοποιημένους.

Στη συνέχεια μίλησε και για την χριστιανική κοινότητα της Γάζας όπου «η τρομερή σύρραξη συνεχίζει να παράγει θάνατο και καταστροφή και να δημιουργεί μια δραματική και απαράδεκτη ανθρωπιστική κατάσταση».

Μετά τη λειτουργία, ο πάπας ευλόγησε τους 50.000 πιστούς που βρίσκονταν στην πλατεία του Αγίου Πέτρου ενώ μετακινούνταν με το «papa mobile», το οποίο χρησιμοποιεί στις επίσημες τελετές.

Το πρωί της ίδιας ημέρας, ο Πάπας Φραγκίσκος πραγματοποίησε ολιγόλεπτη συνάντηση με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς στο Casa Santa Marta, όπου ο Ποντίφικας διαμένει και αναρρώνει μετά από τις 38 ημέρες νοσηλείας του λόγω πνευμονίας.

Πηγές του Βατικανού ανέφεραν πως οι 2 άνδρες αντάλλαξαν απλά πασχαλινές ευχές. Αυτή η συνάντηση μάλιστα ήταν μία προσέγγιση των επαφών των ΗΠΑ με το Βατικανό, αφού ο Πάπας Φραγκίσκος έχει επικρίνει επανειλημμένα τα σκληρά αντιμεταναστευτικά μέτρα του Ντόναλντ Τραμπ.

«Είναι χαρά να σας βλέπω με καλύτερη υγεία», είπε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος στον πάπα, σύμφωνα με βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Αγία Έδρα.

«Σας ευχαριστώ που με δεχτήκατε. Προσεύχομαι για εσάς κάθε μέρα. Ο Θεός να σας έχει καλά», είπε ξανά πριν του σφίξει το χέρι.

Just in: Pope Francis presents US Vice President JD Vance with a Vatican tie, blessed rosary beads, and three Easter eggs for his children. Vance tells the Pope “It’s good to see you in better health.” @EWTNews pic.twitter.com/mFpXChiqmZ