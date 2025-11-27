Κόσμος

Πάπας Λέων: Η άφιξη του στην Κωνσταντινούπολη για την συνάντηση με τον πατριάρχη Βαρθολομαίο

Ο Πάπας συναντήθηκε νωρίτερα με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και εκφώνησε την ομιλία του στη βιβλιοθήκη του προεδρικού μεγάρου
πάπας λέων
Ο Πάπας έφτασε στην Κωνσταντινούπολη / 2025. REUTERS/Yara Nardi

Μετά την συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, ο πάπας Λέων έφτασε στην Κωνσταντινούπολη (27/11/2025) λίγο μετά τις 18:00, για να συναντήσει τον Οικουμενικό πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Στην Κωνσταντινούπολη, ο πάπας Λέων θα συμμετάσχει σε αρκετές εκδηλώσεις μαζί με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, τον πνευματικό ηγέτη των 260 εκατομμυρίων Ορθόδοξων χριστιανών παγκοσμίως.

Ο πατριάρχης Βαρθολομαίος υποδέχτηκε στην Κωνσταντινούπολη, μια πόλη που παραμένει σύμβολο για την Ορθοδοξία, τον Πάπα Λέοντα τον 14ο, με τους προκαθήμενους των δυο Εκκλησιών να στέλνουν από κοινού, ένα μήνυμα ενότητας του Χριστιανισμού σε μια κομβική και κυρίως δυσχερή στιγμή για την ανθρωπότητα, η οποία μαστίζεται από πολέμους, φτώχεια, κοινωνικές ανισότητες, την κλιματική κρίση και τη μετανάστευση.

Οι δύο τους θα τιμήσουν την 1.700ή επέτειο συνόδου της Νίκαιας και είναι μία ιστορική συνάντηση, που συντελείται στο πλαίσιο ενός θεολογικού διαλόγου και των καλών σχέσεων που διατηρούν οι δυο Εκκλησίες.

Νωρίτερα ο πάπας Λέων συναντήθηκε με τον Ερντογάν, έβγαλε ομιλία στη βιβλιοθήκη του προεδρικού μεγάρου και απευθυνόμενος στο Τούρκο πρόεδρο είπε «εύχομαι η Τουρκία να αποτελέσει πηγή σταθερότητας και προσέγγισης μεταξύ των λαών, συμβάλλοντας σε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

πάπας λέων
Ο Πάπας Λέων στην Κωνσταντινούπολη / REUTERS/Dilara Senkaya
πάπας λέων
Ο πάπας Λέων βγαίνει από το αεροπλάνο στην Κωνσταντινούπολη / REUTERS/Dilara Senkaya
REUTERS
REUTERS/Dilara Senkaya

Ιστορική και υψηλού συμβολισμού χαρακτηρίζεται η επίσκεψη του Πάπα Λέοντος ΙΔ’ στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, με αφορμή τη θρονική εορτή της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης στις 30 Νοεμβρίου και τον εορτασμό των 1.700 ετών από την Α΄Οικουμενική Σύνοδο, στην οποία πήρε ουσιαστική μορφή το «Πιστεύω».

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος είχε προσκαλέσει για τον σκοπό αυτό τον μακαριστό Πάπα Φραγκίσκο και επανέλαβε την πρόσκλησή του στον νέο Πάπα κατά την ενθρόνισή του.

Η τελετή θα γίνει το μεσημέρι της Παρασκευής, 28 Νοεμβρίου, στις 15:30 τοπική ώρα, με κοινή προσευχή του Οικουμενικού Πατριάρχη και του Πάπα στον αρχαιολογικό χώρο όπου βρίσκονται τα ερείπια της βασιλικής του Αγίου Νεοφύτου στη Νίκαια της Βιθυνίας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
92
87
86
64
64
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Επίτροπος της FDA συνδέει δέκα θανάτους παιδιών στις ΗΠΑ με τα εμβόλια κατά της Covid19
Οι θάνατοι μπορεί να οφείλονται σε μυοκαρδίτιδα ή φλεγμονή του καρδιακού μυός - Ωστόσο επιστήμονες τονίζουν ότι τα εμβόλια Covid-19 έχουν ελεγχθεί πλήρως και αποδειχθεί ασφαλή και αποτελεσματικά
Εμβόλιο 5
Μήνυμα για κοινό Πάσχα και ενότητα της πίστης στέλνει η υπογραφείσα δήλωση του Πάπα Λέοντα και του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου
Το μεσημέρι της Κυριακής, ο Πάπας Λέων ΙΔ' θα παρακαθίσει σε γεύμα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη και μετά θα αναχωρήσει αεροπορικώς από την Κωνσταντινούπολη για τη Βηρυτό
Ο Πάπας Λέων XIV και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος Α' υπογράφουν την κοινή διακήρυξη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο
24
Zero Units: Στις «ομάδες θανάτου» της CIA στο Αφγανιστάν είχε υπηρετήσει ο 29χρονος δράστης της φονικής επίθεσης στην Ουάσινγκτον
Διεθνή μέσα ενημέρωσης και μη κυβερνητικές οργανώσεις να κατηγορήσουν τις «Zero Units» για εγκλήματα πολέμου, όπως βασανιστήρια, εκτελέσεις αμάχων
Αφγανοί στρατιώτες ειδικών επιχειρήσεων
Newsit logo
Newsit logo