Πάπας Λέων: Η άφιξη του στην Κωνσταντινούπολη για την συνάντηση με τον πατριάρχη Βαρθολομαίο

Μετά την συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, ο πάπας Λέων έφτασε στην Κωνσταντινούπολη (27/11/2025) λίγο μετά τις 18:00, για να συναντήσει τον Οικουμενικό πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Στην Κωνσταντινούπολη, ο πάπας Λέων θα συμμετάσχει σε αρκετές εκδηλώσεις μαζί με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, τον πνευματικό ηγέτη των 260 εκατομμυρίων Ορθόδοξων χριστιανών παγκοσμίως.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πατριάρχης Βαρθολομαίος υποδέχτηκε στην Κωνσταντινούπολη, μια πόλη που παραμένει σύμβολο για την Ορθοδοξία, τον Πάπα Λέοντα τον 14ο, με τους προκαθήμενους των δυο Εκκλησιών να στέλνουν από κοινού, ένα μήνυμα ενότητας του Χριστιανισμού σε μια κομβική και κυρίως δυσχερή στιγμή για την ανθρωπότητα, η οποία μαστίζεται από πολέμους, φτώχεια, κοινωνικές ανισότητες, την κλιματική κρίση και τη μετανάστευση.

Οι δύο τους θα τιμήσουν την 1.700ή επέτειο συνόδου της Νίκαιας και είναι μία ιστορική συνάντηση, που συντελείται στο πλαίσιο ενός θεολογικού διαλόγου και των καλών σχέσεων που διατηρούν οι δυο Εκκλησίες.

Νωρίτερα ο πάπας Λέων συναντήθηκε με τον Ερντογάν, έβγαλε ομιλία στη βιβλιοθήκη του προεδρικού μεγάρου και απευθυνόμενος στο Τούρκο πρόεδρο είπε «εύχομαι η Τουρκία να αποτελέσει πηγή σταθερότητας και προσέγγισης μεταξύ των λαών, συμβάλλοντας σε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

BREAKING: Pope Leo has now arrived in Istanbul on his first foreign trip https://t.co/G8gDzyqv3Q



Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/oIKSY6hTkC — Sky News (@SkyNews) November 27, 2025

Ιστορική και υψηλού συμβολισμού χαρακτηρίζεται η επίσκεψη του Πάπα Λέοντος ΙΔ’ στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, με αφορμή τη θρονική εορτή της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης στις 30 Νοεμβρίου και τον εορτασμό των 1.700 ετών από την Α΄Οικουμενική Σύνοδο, στην οποία πήρε ουσιαστική μορφή το «Πιστεύω».

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος είχε προσκαλέσει για τον σκοπό αυτό τον μακαριστό Πάπα Φραγκίσκο και επανέλαβε την πρόσκλησή του στον νέο Πάπα κατά την ενθρόνισή του.

Η τελετή θα γίνει το μεσημέρι της Παρασκευής, 28 Νοεμβρίου, στις 15:30 τοπική ώρα, με κοινή προσευχή του Οικουμενικού Πατριάρχη και του Πάπα στον αρχαιολογικό χώρο όπου βρίσκονται τα ερείπια της βασιλικής του Αγίου Νεοφύτου στη Νίκαια της Βιθυνίας.