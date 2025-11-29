Πάπας Λέων: Στιγμή υψηλού συμβολισμού για τις σχέσεις των δύο εκκλησιών η υπογραφή της Κοινής Δήλωσης με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο

Ως «στιγμή υψηλού συμβολισμού» για τις σχέσεις Ορθόδοξης και Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας χαρακτηρίστηκε η υπογραφή της Κοινής Δήλωσης ανάμεσα στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τον Πάπα Λέοντα ΙΔ’ στην Κωνσταντινούπολη το Σάββατο (29.11.2025).

Η υπογραφή της Κοινής Δήλωσης μεταξύ του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του Πάπα Λέοντα ΙΔ’ πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά τη Δοξολογία στον ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, κατά την πρώτη αποστολική επίσκεψη του Ποντίφικα εκτός Ιταλίας μετά την εκλογή του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το κείμενο της Κοινής Δήλωσης «διαπνέεται από αγάπη, ομόνοια και χριστιανικές αξίες». Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στο απόσπασμα όπου οι δύο θρησκευτικοί ηγέτες αναγνωρίζουν τα εμπόδια που εξακολουθούν να παρεμποδίζουν την πλήρη αποκατάσταση της κοινωνίας μεταξύ των χριστιανών, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι αυτά αντιμετωπίζονται μέσω της συνέχισης του θεολογικού διαλόγου. «Πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε ότι αυτό που μας ενώνει είναι η πίστη που εκφράζεται στο Σύμβολο της Νικαίας», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Στην Κοινή Διακήρυξη εκφράζεται ευγνωμοσύνη που φέτος όλοι οι χριστιανοί εόρτασαν το Πάσχα την ίδια ημέρα και διατυπώνεται σαφής επιθυμία να βρεθεί μόνιμη κοινή ημερομηνία εορτασμού της Ανάστασης κάθε χρόνο.

Ο Πάπας Λέων έφτασε λίγο πριν τις 14:30 στην έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου όπου εκεί τον περίμενε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος μπροστά από τον ναό. Η συνάντηση στη Νίκαια της Βιθυνίας ήταν ιστορική, καθώς διεξήχθη 1.700 χρόνια μετά την Α’ Οικουμενική Σύνοδο.

Η δοξολογία

Τον Πάπα Λέοντα ΙΔ’ υποδέχτηκε στην είσοδο στην είσοδο του πατριαρχικού ναού του Αγίου Γεωργίου ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Οι δύο προκαθήμενοι, άναψαν μαζί κερί και προσκύνησαν την άγια εικόνα μαζί στον ναό, όπου εψάλη Δοξολογία. Το παρών έδωσαν, επίσης, ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος, ιεράρχες των Εκκλησιών της Κωνσταντινούπολης και της Ρώμης, καθώς και εκπρόσωποι των διπλωματικών αρχών.

Κατά τη δοξολογία έγινε δέηση σε διάφορες γλώσσες υπέρ της ειρήνης και οι δύο προκαθήμενοι ανέγνωσαν μαζί το «Πάτερ ημών» στη λατινική γλώσσα.

Στην ομιλία του ο Οικουμενικός Πατριάρχης, αφού υπενθύμισε ότι κατά τη λειτουργική παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο κληρικός προ της συμμετοχής του στη Θεία Ευχαριστία αναγιγνώσκει μία ευχή γνωστή ως «Καιρός», είπε στον Πάπα ότι ήλθε στη Νίκαια για να λάβει τον δικό του «Καιρό» για δύναμη και ενίσχυση, καθώς αρχίζει τη διακονία του με έκδηλη τη βούληση όπως διακονήσει την κλήση του Κυρίου για χριστιανική ενότητα, η οποία είναι αναγκαία περισσότερο από ποτέ.

Από την πλευρά του, ο Ποντίφικας ανέφερε ότι από τον εορτασμό της 1700ής επετείου της Α’ Οικουμενικής Συνόδου της Νίκαιας και εμπνευσμένοι από την προσευχή του Ιησού, ώστε όλοι οι μαθητές Του να είναι ένα, «ενθαρρυνόμαστε στην προσπάθειά μας να επιδιώξουμε την αποκατάσταση της πλήρους κοινωνίας μεταξύ όλων των χριστιανών, ένα έργο που αναλαμβάνουμε με τη βοήθεια του Θεού».

Η τελετή υπογραφής της Κοινής Δήλωσης

Μετά το πέρας της Δοξολογίας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης και ο Πάπας πέρασαν στην Αίθουσα του Θρόνου του Πατριαρχικού Οίκου για την τελετή υπογραφής της Κοινής Δήλωσης.

Μετά την υπογραφή της διακήρυξης, ακολούθησε η παρουσίαση των ιεραρχών εκατέρωθεν και των λοιπών μελών της παπικής συνοδείας, προτού οι δύο προκαθήμενοι αποσυρθούν για την κατ’ ιδίαν συνάντηση τους στο πατριαρχικό γραφείο.

Η επίσκεψη στο Μπλε Τζαμί

Νωρίτερα, ο Πάπας επισκέφθηκε το Μπλε Τζαμί, κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Σύμφωνα με πηγές από το Βατικανό όταν μπήκε μέσα ο Πάπας Λέων, ξυπόλητος όπως συνηθίζεται, ο μουεζίνης τού είπε ότι άμα θέλει μπορεί να κάνει μία μικρή προσευχή. Ο Πάπας αρνήθηκε και του είπε ότι προτιμάει να συνεχίσει την επίσκεψή του μέσα στο τζαμί.

Το Βατικανό ανέφερε σε ανακοίνωση πως ο Ποντίφικας επισκέφθηκε το τζαμί «σε πνεύμα περισυλλογής και ακούγοντας προσεκτικά, με βαθύ σεβασμό για το χώρο και για την πίστη αυτών που συγκεντρώνονται εκεί για προσευχή».

Το απόγευμα, ο Πάπας παρέστη σε μεγάλη θεία λειτουργία στον κλειστό χώρο εκδηλώσεων «Volkswagen Arena» της Κωνσταντινούπολης.

Το πρόγραμμα του Πάπα Λέοντα την Κυριακή 30 Νοεμβρίου

Το πρωί της Κυριακής 30 Νοεμβρίου, ανήμερα της εορτής του Αγίου Ανδρέα του Πρωτόκλητου, ιδρυτού της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης, θα τελεστεί πατριαρχική και συνοδική θεία λειτουργία, προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου και συλλειτουργούντος του Αλεξανδρείας κ. Θεοδώρου.

Στη θεία λειτουργία για τη θρονική εορτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου θα παραστούν ο Πάπας Ρώμης, εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης, διπλωμάτες και άλλοι επίσημοι.

Στο τέλος της θείας λειτουργίας θα γίνει ανταλλαγή επίσημων λόγων μεταξύ του Οικουμενικού Πατριάρχη και του Πάπα, ενώ αμέσως μετά οι δύο προκαθήμενοι θα ευλογήσουν τους πιστούς από τον εξώστη του Πατριαρχικού Οίκου.

Το μεσημέρι της Κυριακής, ο Πάπας Λέων ΙΔ’, αφού προηγουμένως παρακαθίσει σε γεύμα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, θα αναχωρήσει αεροπορικώς από την Κωνσταντινούπολη για τη Βηρυτό, όπου θα συνεχίσει την αποστολική του περιοδεία στο δεύτερο σκέλος της.