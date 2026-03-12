Παραιτήθηκε ο σεφ του Noma μετά τις καταγγελίες των εργαζομένων για ψυχολογική κακοποίηση – «Αναλαμβάνω την ευθύνη»

Την παραίτησή του υπέβαλε ο σεφ και συνιδρυτής του Noma, του γνωστού και διεθνώς βραβευμένου εστιατορίου στην Κοπεγχάγη, μετά τις καταγγελίες του προσωπικού για σκληρές τιμωρίες και ψυχολογική κακοποίηση.

Ο σεφ του Noma, Ρενέ Ρετζέπι, υπέβαλε την παραίτησή του μετά το αποκαλυπτικό άρθρο των New York Times που περιέγραφε τις καταγγελίες των εργαζομένων. Πολλοί από το προσωπικό περιέγραψαν πως ο σεφ του εστιατορίου τους χτυπούσε στο πρόσωπο, τους τρυπούσε με εργαλεία κουζίνας και τους έσπρωχνε βίαια στους τοίχους.

«Αποφάσισα να κάνω ένα βήμα πίσω και να επιτρέψω στους εξαιρετικούς ηγέτες μας να οδηγήσουν το εστιατόριο στο επόμενο κεφάλαιό του», έγραψε σε story στο Instagram, ο Ρενέ Ρετζέπι ανακοινώνοντας το «τέλος εποχής» του από το εστιατόριο της Κοπεγχάγης.

«Έχω προσπαθήσει να γίνω καλύτερος ηγέτης και το Noma έχει κάνει μεγάλα βήματα για να αλλάξει την κουλτούρα του εδώ και πολλά χρόνια. Αναγνωρίζω ότι αυτές οι αλλαγές δεν διορθώνουν το παρελθόν. Μια συγγνώμη δεν είναι αρκετή, αναλαμβάνω την ευθύνη για τις πράξεις μου», έγραψε.

Ο σεφ δήλωσε επίσης ότι η ομάδα του Noma θα συνεχίσει «ενωμένη για την παρουσία της στο Λος Άντζελες»

Ο Ρενέ Ρετζέπι ανακοίνωσε ακόμη ότι παραιτείται και από το διοικητικό συμβούλιο του MAD (Food Symposium Organization), ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού της γαστρονομικής βιομηχανίας που ίδρυσε το 2011. Δημοσίευσε επίσης βίντεο στο οποίο ζητά συγγνώμη από το προσωπικό και ανακοινώνει την αποχώρησή του.

Η ανακοίνωσή του έγινε αφού οι εταιρείες American Express και Blackbirdδιέκοψαν τη συνεργασία τους με το Noma.

Το δημοσίευμα των New York Times βασίστηκε σε συνεντεύξεις με 35 πρώην εργαζομένων και περιέγραψε ένα «μοτίβο σωματικής τιμωρίας» και «μακροχρόνιο τραύμα από επίπεδα ψυχολογικής κακοποίησης, όπως εκφοβισμό, προσβολές για το σώμα και δημόσιο εξευτελισμό». Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο σεφ απειλούσε ότι θα «μαυρίσει» εργαζομένους στον κλάδο, ότι θα προκαλέσει την απέλαση των οικογενειών τους ή ότι θα απολύσει συγγενείς τους από δουλειές σε άλλες επιχειρήσεις.