Νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά της Ελλάδας και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο Ερντογάν συνέχισε το κρεσέντο απειλών και προκλήσεων κατά της Ελλάδας και επανέλαβε και πάλι πως η χώρα του έχει φτιάξει πύραυλο Tayfun και αναρωτήθηκε τι θα γίνει αν χτυπήσει την Αθήνα.

Ο Τούρκος πρόεδρος μιλώντας στα εγκαίνια εκπαιδευτικού ιδρύματος, επιτέθηκε στον Έλληνα πρωθυπουργό λέγοντας πως: «Κοίτα, Μητσοτάκη, μιλάς από δω κι από κει. Έχε υπόψη σου ότι οι Τρελοί Τούρκοι θα έρθουν αν επιχειρήσεις να κάνεις λάθος».

President @RTErdogan spoke at the groundbreaking ceremony for Esenyurt Education Campus.



“Look, Mitsotakis, you’re talking here and there again. Keep in mind that the Crazy Turks will come if you attempt to make a mistake.” January 20, 2023

Παράλληλα, αναφέρθηκε και πάλι πύραυλο Tayfun, με νέες κατά της Ελλάδας. «Στην Ελλάδα λένε ‘η Τουρκία έφτιαξε έναν πύραυλο που τον αποκαλεί Tayfun. Τι θα γίνει αν χτυπήσει με αυτόν την Αθήνα;’. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα, εσείς πρέπει να είστε έξυπνοι».

President @RTErdogan:



“They say, ‘Türkiye produced a missile called Typhoon. What if it lands in Athens?’ As long as you act wisely, we have no thought of attacking Athens.” — Republic of Türkiye Directorate of Communications (@Communications) January 20, 2023

Ο Ερντογάν συνέχισε το παραλήρημα και στο στόχαστρό του έβαλε για ακόμη μια φορά το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών λέγοντας «όσο εσύ τα εξοπλίζεις εμείς θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια;».

Νωρίτερα μιλώντας σε δημοσιογράφους αναφέρθηκε και πάλι στο ελληνικό εξοπλιστικό πρόγραμμα και σύμφωνα με την τουρκική «Hurriyet» ο Ερντογάν απάντησε στις αναφορές Μητσοτάκη από τον Νταβός λέγοντας ότι «δεν υπάρχει περίπτωση να εξοπλιστούν αυτά τα νησιά. Αυτό που κάνουν σήμερα είναι να εξοπλίζουν αυτά τα νησιά».



Ο Ερντογάν ανέφερε ότι «ο Μητσοτάκης μπορεί να λέει τέτοια πράγματα, αλλά αυτά τα λόγια του Μητσοτάκη δεν αρκούν για να καθορίσουν την τύχη της περιοχής. Πρώτα απ’ όλα, βλέπουμε ότι τόσο η Συνθήκη Λωζάννης όσο και η προσέγγιση των νησιών δεν εφαρμόζονται από τις ελληνικές αρχές αυτή τη στιγμή. Φυσικά, λέμε τα απαραίτητα πράγματα γι’ αυτούς σε διεθνείς συναντήσεις, όταν έρθει η ώρα, όπου χρειάζεται. Τώρα θα πρέπει (οι Έλληνες) να φροντίσουν τον εαυτό τους».