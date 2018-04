Το… «παράπονο» του Ντόναλντ Τραμπ: Μόνο το «αποστολή εξετελέσθη» είχατε να κοροϊδέψετε

Και επειδή ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει μάθει να αφήνει… τίποτα να «πέφτει» κάτω, έσπευσε να «κράξει» μέσω twitter όσους τον… «έκραξαν». Και «απείλησε» ότι η φράση, θα την ξαναχρησιμοποιήσει. Και μάλιστα συχνά.

Τη φράση «αποστολή εξετελέσθη» είχε χρησιμοποιήσει και ο Τζορτζ Μπους ο νεότερος κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράκ το 2003. Και από τότε τον… στοίχειωνε πολιτικά ως το τέλος της θητείας του. Αλλά αυτά δεν ενδιαφέρουν τον Ντόναλντ Τραμπ.

Και όχι μόνο δεν τον ενδιαφέρουν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ θέλησε να ενημερώσει πως η φράση «αποστολή εξετελέση» πολύ του αρέσει. Και θα τη χρησιμοποιεί συχνά γιατί είναι πολύ στρατιωτικός όρος.

«Η επιδρομή στη Συρία εκτελέστηκε τόσο άψογα, με τέτοια ακρίβεια, που ο μόνος τρόπος με τον οποίο τα Fake News ΜΜΕ μπορούσαν να τη μειώσουν ήταν με τη χρήση, από εμένα, του όρου «Αποστολή Εξετελέσθη». Ήξερα ότι θα το εκμεταλλεύονταν αλλά το αισθάνθηκα τόσο εξαιρετικό στρατιωτικό όρο, που θα έπρεπε να «επιστρέψει». Θα το χρησιμοποιώ συχνά!».

The Syrian raid was so perfectly carried out, with such precision, that the only way the Fake News Media could demean was by my use of the term “Mission Accomplished.” I knew they would seize on this but felt it is such a great Military term, it should be brought back. Use often!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 15, 2018