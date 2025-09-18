Πενσιλβάνια: Τρεις αστυνομικοί νεκροί και δυο βαριά τραυματισμένοι από τα πυρά ενόπλου

Νεκροί από τα πυρά ενόπλου έπεσαν τρεις αστυνομικοί στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ, ενώ άλλοι δύο έχουν τραυματιστεί σοβαρά και βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

«Πέντε μέλη των δυνάμεων επιβολής της τάξης τραυματίστηκαν από πυρά (…) τρία θανάσιμα», είπε ο Κρίστοφερ Πάρις κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για το περιστατικό με την επίθεση ενόπλου σε αστυνομικούς στην Πενσιλβάνια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διευκρίνισε πως οι δυο αστυνομικοί που επέζησαν διακομίστηκαν σε νοσοκομείο και βρίσκονται σε «κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση».

Ο δράστης χτυπήθηκε από πυρά των αστυνομικών και είναι επίσης νεκρός, συμπλήρωσε.

Το επεισόδιο εκτυλίχτηκε χθες μετά το μεσημέρι (τοπική ώρα) στην κοινότητα Κοντόρους, στην κομητεία της Υόρκης, περίπου 185 χιλιόμετρα δυτικά της Φιλαδέλφειας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

#PennsylvaniaShooting #YorkCounty: 3 cops killed, 2 injured in a shooting in North Codorus Township, York County, Pennsylvania, U.S. on the afternoon of Sept. 17 (local time, early hours of Sept. 18 Beijing time). Shooter dead, state police confirmed. pic.twitter.com/oebIo0tSU5 — 纤纤素手（互fo） (@xian_shou67114) September 18, 2025

Οι αστυνομικοί είχαν πάει στην περιοχή στο πλαίσιο έρευνας για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας όταν δέχτηκαν επίθεση από τον ένοπλο.

BREAKING: Multiple fatalities following an officer-involved shooting in York County, Pennsylvania, according to the York Daily Record.



pic.twitter.com/5rZJwcoyNx — Crime With Bobby (@CrimeWithBobby) September 17, 2025

Παρών στη συνέντευξη Τύπου, ο κυβερνήτης της πολιτείας Τζος Σαπίρο έκανε λόγο για «απόλυτα τραγική και συνταρακτική ημέρα για την κομητεία της Υόρκης και όλη την Πενσιλβάνια».