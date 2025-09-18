Κόσμος

Πενσιλβάνια: Τρεις αστυνομικοί νεκροί και δυο βαριά τραυματισμένοι από τα πυρά ενόπλου

Οι αστυνομικοί είχαν πάει στην περιοχή στο πλαίσιο έρευνας για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας όταν δέχτηκαν επίθεση από τον ένοπλο
Πυριοβολισμοί με νεκρούς Πενσιλβάνιααστυνομικούς στην
Τραυματίας αστυνομικός μεταφέρεται με ελικόπτερο Harrison Jones/USA Today Network via REUTERS.

Νεκροί από τα πυρά ενόπλου έπεσαν τρεις αστυνομικοί στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ, ενώ άλλοι δύο έχουν τραυματιστεί σοβαρά και βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

«Πέντε μέλη των δυνάμεων επιβολής της τάξης τραυματίστηκαν από πυρά (…) τρία θανάσιμα», είπε ο Κρίστοφερ Πάρις κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για το περιστατικό με την επίθεση ενόπλου σε αστυνομικούς στην Πενσιλβάνια.

Διευκρίνισε πως οι δυο αστυνομικοί που επέζησαν διακομίστηκαν σε νοσοκομείο και βρίσκονται σε «κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση».

Ο δράστης χτυπήθηκε από πυρά των αστυνομικών και είναι επίσης νεκρός, συμπλήρωσε.

Το επεισόδιο εκτυλίχτηκε χθες μετά το μεσημέρι (τοπική ώρα) στην κοινότητα Κοντόρους, στην κομητεία της Υόρκης, περίπου 185 χιλιόμετρα δυτικά της Φιλαδέλφειας.

Οι αστυνομικοί είχαν πάει στην περιοχή στο πλαίσιο έρευνας για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας όταν δέχτηκαν επίθεση από τον ένοπλο.

Παρών στη συνέντευξη Τύπου, ο κυβερνήτης της πολιτείας Τζος Σαπίρο έκανε λόγο για «απόλυτα τραγική και συνταρακτική ημέρα για την κομητεία της Υόρκης και όλη την Πενσιλβάνια».

