Πεντάωρες συνομιλίες στο Κρεμλίνο ανάμεσα σε Πούτιν και Γουίτκοφ, Κούσνερ για τον πόλεμο στην Ουκρανία

«Ήταν μία παραγωγική συνάντηση», έγραψε ο στενός συνεργάτης του Πούτιν, Κίριλ Ντμίτριεφ στο Χ, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με ένα λευκό περιστέρι
Ο Ρώσος Πρόεδρος, Vladimir Putin και ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής, Yuri Ushakov στη συνάντηση με τον ειδικό απεσταλμένο του Προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump, Steve Witkoff στο Κρεμλίνο
Ο Ρώσος Πρόεδρος, Vladimir Putin και ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής, Yuri Ushakov στη συνάντηση με τον ειδικό απεσταλμένο του Προέδρου των ΗΠΑ, Donald Trump, Steve Witkoff στο Κρεμλίνο / Sputnik / Φωτογραφία Alexander Kazakov / Pool via REUTERS

Ολοκληρώθηκαν τα μεσάνυχτα της Τρίτης (02.12.2025) ώρα Ελλάδας οι συνομιλίες του Ρώσου Προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν στο Κρεμλίνο με τους απεσταλμένους του Αμερικανού ομολόγου του, Ντόναλντ Τραμπ, τους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Προέδρου των ΗΠΑ.

Οι συνομιλίες ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τους Αμερικανούς απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ, για έναν πιθανό τρόπο τερματισμού της πιο αιματηρής ευρωπαϊκής σύγκρουσης από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τον πόλεμο της Ουκρανίας, διήρκεσαν σχεδόν πέντε ώρες.

Ήταν μία παραγωγική συνάντηση, όπως έγραψε ο στενός συνεργάτης του Πούτιν, Κίριλ Ντμίτριεφ στο Χ (πρώην Twitter), συνοδεύοντας την ανάρτησή του με ένα λευκό περιστέρι!

 

Το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA ανέφερε ότι ο Στιβ Γουίτκοφ μετέβη στην αμερικανική πρεσβεία στη Μόσχα μετά τις συνομιλίες.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Reuters, οι Γουίτκοφ και Κούσνερ θα επιστρέψουν στην Ουάσινγκτον χωρίς να έχουν συνάντηση και με τον Ουκρανό Πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

