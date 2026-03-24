Περού: 13 νεκροί σε τροχαίο μεταξύ νταλίκας και μίνι βαν

Μόνο πέρυσι, πάνω από 3.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους δρόμους του Περού
Πολύνεκρο τροχαίο στο Περού
Η νταλίκα που ενεπλάκη στο τροχαίο δυστύχημα στο Περού / πηγή φωτογραφίας Χ

Πολύνεκρο τροχαίο στο Περού. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι βρήκαν τραγικό θάνατο όταν συγκρούστηκαν μίνι βαν και νταλίκα σε τμήμα του οδικού δικτύου στην Αρεκίπα, στο νότιο τμήμα της χώρας, ενημέρωσαν οι αρχές το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) την Τρίτη (24.03.2026).

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε στην περιφέρεια του μικρού χωριού Σαν Αντόνιο δε Τσούκα, 1.100 και πλέον χιλιόμετρα νότια από την πρωτεύουσα του Περού, τη Λίμα, και σε αυτό ενεπλάκη βαρύ όχημα με πινακίδες Βραζιλίας.

«Καταμετρούμε 13 αποβιώσαντες» μετά τη σύγκρουση, δήλωσε στο AFP ο Ουάλτερ Οπόρτο, διευθυντής της υπηρεσίας υγείας των περιφερειακών αρχών στην Αρεκίπα.

Μέχρι στιγμής έχουν αναγνωριστεί μόνο δύο από τα πτώματα. Άλλοι πέντε άνθρωποι διακομίστηκαν και νοσηλεύονται σε ιατρικό κέντρο στην πόλη Αρεκίπα.

Ομάδες της αστυνομίας και της πυροσβεστικής έσπευσαν στον τόπο του δυστυχήματος κι ανέσυραν τα πτώματα των θυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των οδηγών των δύο οχημάτων, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ.

Διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Την περασμένη χρονιά έχασαν τη ζωή τους πάνω από 3.000 άνθρωποι στους δρόμους του Περού, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα.

Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ιράν: Χτυπήθηκαν ενεργειακές του εγκαταστάσεις, αντίποινα με πυραυλικές επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν
Λίγο νωρίτερα, το Ιράν είχε εκτοξεύσει πυραύλους εναντίον του Ισραήλ με τις ισραηλινές αντιαεροπορικές δυνάμεις να προσπαθούν να αναχαιτίσουν τις επιθέσεις
Επίθεση σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Τεχεράνη
Ο Ντόναλντ Τραμπ δίνει πέντε μέρες διορία στο Ιράν και βάζει στο τραπέζι την συνδιαχείριση των Στενών του Ορμούζ
Ο Αμερικανός πρόεδρος παραμένει ανένδοτος αναφορικά με τον πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ενώ ο Νετανιάχου δηλώνει πως το Ισραήλ θα συνεχίσει να χτυπά Τεχεράνη και Βηρυτό
Ντόναλντ Τραμπ
