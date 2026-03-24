Περού: 13 νεκροί σε τροχαίο μεταξύ νταλίκας και μίνι βαν

Πολύνεκρο τροχαίο στο Περού. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι βρήκαν τραγικό θάνατο όταν συγκρούστηκαν μίνι βαν και νταλίκα σε τμήμα του οδικού δικτύου στην Αρεκίπα, στο νότιο τμήμα της χώρας, ενημέρωσαν οι αρχές το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) την Τρίτη (24.03.2026).

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε στην περιφέρεια του μικρού χωριού Σαν Αντόνιο δε Τσούκα, 1.100 και πλέον χιλιόμετρα νότια από την πρωτεύουσα του Περού, τη Λίμα, και σε αυτό ενεπλάκη βαρύ όχημα με πινακίδες Βραζιλίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Καταμετρούμε 13 αποβιώσαντες» μετά τη σύγκρουση, δήλωσε στο AFP ο Ουάλτερ Οπόρτο, διευθυντής της υπηρεσίας υγείας των περιφερειακών αρχών στην Αρεκίπα.

Μέχρι στιγμής έχουν αναγνωριστεί μόνο δύο από τα πτώματα. Άλλοι πέντε άνθρωποι διακομίστηκαν και νοσηλεύονται σε ιατρικό κέντρο στην πόλη Αρεκίπα.

Ομάδες της αστυνομίας και της πυροσβεστικής έσπευσαν στον τόπο του δυστυχήματος κι ανέσυραν τα πτώματα των θυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των οδηγών των δύο οχημάτων, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ.

Διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Την περασμένη χρονιά έχασαν τη ζωή τους πάνω από 3.000 άνθρωποι στους δρόμους του Περού, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα.