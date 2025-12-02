Περού: Ένοπλοι πυροβόλησαν το αυτοκίνητο του υποψηφίου της δεξιάς στις προεδρικές εκλογές Ραφαέλ Μπελαούντε

Το πολιτικό κλίμα στο Περού έγινε ακόμη πιο τεταμένο την Τρίτη (02.12.2025), όταν ο Ραφαέλ Μπελαούντε, υποψήφιος της δεξιάς για τις προεδρικές εκλογές της 12ης Απριλίου 2026, έγινε στόχος πυρών ενώ κινούνταν στην περιοχή Σέρο Ασούλ, νότια της Λίμα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, άγνωστοι που επέβαιναν σε μηχανή άνοιξαν πυρ κατά του οχήματος στο οποίο βρίσκονταν ο υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του Περού Ραφαέλ Μπελαούντε και ο οδηγός του.

Κανένας από τους δύο δεν τραυματίστηκε. Σε ανάρτησή της στο X, η περουβιανή αστυνομία επιβεβαίωσε ότι «δεν υπάρχουν τραυματίες», διευκρινίζοντας ότι οι δράστες διέφυγαν αμέσως μετά την επίθεση.

Ο αρχηγός της εθνικής αστυνομίας, στρατηγός Όσκαρ Αριόλα, δήλωσε ότι ο Μπελαούντε δεν είχε δεχτεί προηγουμένως απειλές. Ο 50χρονος επικεφαλής του Κόμματος Λαϊκής Ελευθερίας παραμένει χαμηλά στις δημοσκοπήσεις, με μονοψήφια ποσοστά πρόθεσης ψήφου.

Είναι επίσης εγγονός του πρώην προέδρου του Περού Φερνάντο Μπελαούντε, ο οποίος κυβέρνησε τη χώρα δύο φορές (1963–1968 και 1980–1985).

Η έρευνα συνεχίζεται για να εξακριβωθούν τα κίνητρα της επίθεσης, σε μια περίοδο όπου η χώρα αντιμετωπίζει αύξηση της βίας και συνεχή πολιτική αστάθεια.