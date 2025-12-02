Κόσμος

Περού: Ένοπλοι πυροβόλησαν το αυτοκίνητο του υποψηφίου της δεξιάς στις προεδρικές εκλογές Ραφαέλ Μπελαούντε

Ο υποψήφιος της δεξιάς στο Περού, Ραφαέλ Μπελαούντε
Ο υποψήφιος της δεξιάς στο Περού, Ραφαέλ Μπελαούντε / Πηγή: X

Το πολιτικό κλίμα στο Περού έγινε ακόμη πιο τεταμένο την Τρίτη (02.12.2025), όταν ο Ραφαέλ Μπελαούντε, υποψήφιος της δεξιάς για τις προεδρικές εκλογές της 12ης Απριλίου 2026, έγινε στόχος πυρών ενώ κινούνταν στην περιοχή Σέρο Ασούλ, νότια της Λίμα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, άγνωστοι που επέβαιναν σε μηχανή άνοιξαν πυρ κατά του οχήματος στο οποίο βρίσκονταν ο υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του Περού Ραφαέλ Μπελαούντε και ο οδηγός του.

Κανένας από τους δύο δεν τραυματίστηκε. Σε ανάρτησή της στο X, η περουβιανή αστυνομία επιβεβαίωσε ότι «δεν υπάρχουν τραυματίες», διευκρινίζοντας ότι οι δράστες διέφυγαν αμέσως μετά την επίθεση.

 

 

 

Ο αρχηγός της εθνικής αστυνομίας, στρατηγός Όσκαρ Αριόλα, δήλωσε ότι ο Μπελαούντε δεν είχε δεχτεί προηγουμένως απειλές. Ο 50χρονος επικεφαλής του Κόμματος Λαϊκής Ελευθερίας παραμένει χαμηλά στις δημοσκοπήσεις, με μονοψήφια ποσοστά πρόθεσης ψήφου.

Είναι επίσης εγγονός του πρώην προέδρου του Περού Φερνάντο Μπελαούντε, ο οποίος κυβέρνησε τη χώρα δύο φορές (1963–1968 και 1980–1985).

Η έρευνα συνεχίζεται για να εξακριβωθούν τα κίνητρα της επίθεσης, σε μια περίοδο όπου η χώρα αντιμετωπίζει αύξηση της βίας και συνεχή πολιτική αστάθεια.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
137
89
83
80
56
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Συνελήφθη Αφγανός στο Τέξας που απείλησε να κατασκευάσει βόμβα και να σκοτώσει «άπιστους» σε live συζήτηση στο Tiktok
Ο 30χρονος Mohammad Dawood Alokozay είχε μια συζήτηση στο TikTok με τουλάχιστον δύο άλλους άνδρες, τους οποίους απείλησε να σκοτώσει, ενώ δηλώνοντας και υποστηρικτής των Ταλιμπάν
TikTok
Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ απαγορεύει στον Λευκό Οίκο να χρησιμοποιεί την μουσική της – «Μην με εμπλέκετε στην απάνθρωπη ατζέντα σας»
Στο βίντεο που έχει ανεβάσει ο Λευκός Οίκος χρησιμοποιώντας την μουσική της τραγουδίστριας, φαίνονται στελέχη της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης να καταδιώκουν ανθρώπους και να τους συλλαμβάνουν
Σαμπρίνα Κάρπεντερ
O Τραμπ χαρακτηρίζει «χάος» την κατάσταση για την λήξη του πολέμου στην Ουκρανία: «Είναι δύσκολο να επιλυθεί»
«Έχω επιλύσει οκτώ πολέμους. Αυτός θα είναι ο ένατος, και οι άνθρωποι μας βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Ρωσία για να δουν αν μπορούμε να το λύσουμε», τόνισε χαρακτηριστικά
Ντόναλντ Τραμπ 5
Αισιόδοξος ο Ζελένσκι για τις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία, αλλά φοβάται απομάκρυνση των ΗΠΑ
Από το Δουβλίνο, ο Ουκρανός πρόεδρος χαιρετίζει την επιτάχυνση των διαπραγματεύσεων και τη συμμετοχή της Ουάσιγκτον, εκφράζοντας όμως τον φόβο ότι οι ΗΠΑ μπορεί να απομακρυνθούν από τη διαδικασία
Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ο Πούτιν διαβεβαιώνει ότι το Ποκρόφσκ της Ουκρανίας βρίσκεται «στα χέρια των ρωσικών δυνάμεων» - Διαψεύδει το γεγονός το Κίεβο
«Οι εισβολείς προσπάθησαν για άλλη μια φορά να τοποθετήσουν τη σημαία τους σε συνοικία της πόλης» ανέφερε το διοικητήριο των ουκρανικών δυνάμεων
Πούτιν
Newsit logo
Newsit logo