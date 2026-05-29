Ρουμανία: Το NATO καταδίκασε το πλήγμα ρωσικού drone ως «παράτολμη κλιμάκωση υβριδικού πολέμου»

Η Ρουμανία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε σήμερα (29.05.2026) ότι ένα drone τραυμάτισε δύο άτομα σε πόλη στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας στη διάρκεια ρωσικής επίθεσης τη νύχτα με στόχο τη γειτονική Ουκρανία.

Είναι η πρώτη φορά που κατά την διάρκεια του πολέμου, ένα ρωσικό drone χτύπησε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή στη Ρουμανία προκαλώντας τραυματισμούς αμάχων αλλά και σημαντικές υλικές ζημιές.

Το περιστατικό στη Ρουμανία, που είναι επίσης μέλος της ΕΕ, πιθανόν να αυξήσει τις εντάσεις στην ανατολική πτέρυγα του NATO σε μια περίοδο κατά την οποία οι σύμμαχοι της Ουκρανίας ανησυχούν ότι ο πόλεμος που της έχει κηρύξει η Ρωσία υπάρχει κίνδυνος να βγει εκτός συνόρων.

A Russian Shahed drone struck an apartment building in Galați, Romania, injuring 2 people, according to local authorities. Romania’s Defense Ministry confirmed the UAV was of Russian origin. In a statement, NATO condemned Russia’s “recklessness” and said the alliance will… pic.twitter.com/wDp4TDFZgf — NOELREPORTS (@NOELreports) May 29, 2026

Το drone έπληξε την ταράτσα δεκαώροφης πολυκατοικίας στην πόλη Γαλάτσι και προκάλεσε έκρηξη, ανακοίνωσαν οι αρχές.

BREAKING:



A Russian suicide drone has struck an apartment building in Galați, Romania.



Several Romanian civilians are wounded, with some reportedly being in serious condition.



Romania is a NATO member state pic.twitter.com/8UCJxHDekT — Visegrád 24 (@visegrad24) May 29, 2026

Ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, καταδίκασε την «παράτολμη» ρωσική επίθεση με drone στη Ρουμανία σχολιάζοντας ότι αυτή δείχνει την πρόθεση της Μόσχας για κλιμάκωση. Η Γερμανία, είπε, «βρίσκεται στο πλευρό των συμμάχων της στο ΝΑΤΟ».

«Το περιστατικό δείχνει για μια ακόμη φορά την ανάγκη για ισχυρή στάση του ΝΑΤΟ στην ανατολική πτέρυγά του. Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή από το συμμαχικό έδαφος, σχολίασε ο ίδιος στην συνέχεια.

Η Βρετανία καταδικάζει σθεναρά αυτό που χαρακτηρίζει σοβαρή κλιμάκωση μετά το περιστατικό με το ρωσικό drone, έγραψε στο Χ η Βρετανή υπουργός Εξωτερικών, Ιβέτ Κούπερ.

Russia strikes NATO member Romania



Russian Kamikaze drone hit a residential high rise in Galați, Romania, wounding civilians and sparking a major fire.



Romanian fighter jets were scrambled immediately after the incident.



Romania is a NATO member state, fueling fears… pic.twitter.com/clUWZEZeP8 — War Radar (@War_Radar2) May 29, 2026

«Η ρωσική παραβίαση του εναερίου χώρου του ΝΑΤΟ με το πλήγμα σε κτίριο κατοικιών στη Ρουμανία είναι υπερβολικά επικίνδυνη και παράτολμη. Το Ηνωμένο Βασίλειο καταδικάζει σθεναρά αυτή τη σοβαρή κλιμάκωση που θέτει σε κίνδυνο ζωές», είπε η ίδια.

Έπειτα, πρόσθεσε ότι η Βρετανία στέκεται «ενωμένη με τη Ρουμανία και όλους τους συμμάχους της για να υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή ΝΑΤΟϊκού εδάφους».

Ακολουθούν άλλες διεθνείς αντιδράσεις:

«Η κλιμάκωση της Ρωσίας στο έδαφος της ΕΕ είναι απερίσκεπτη και ανεύθυνη. Καταδικάζω με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο αυτήν την παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου της Ρουμανίας και του διεθνούς δικαίου» είπε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Από την πλευρά του, ο Πολωνός πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι δήλωσε: «Είμαι αλληλέγγυος με τον πρόεδρο Νίκουσορ Νταν και ολόκληρο το ρουμανικό έθνος. Αυτό που συνέβη είναι ένα ακόμη επεισόδιο του υβριδικού πολέμου στον οποίο συμμετέχουν οι χώρες της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Είναι ένα ακόμη μήνυμα ότι πρέπει να σταθούμε ενωμένοι, να οικοδομήσουμε την ανθεκτικότητά μας, καθώς και ισχυρή Βορειοατλαντική Συμμαχία και ισχυρές διατλαντικές σχέσεις».

Inquam Photos / George Calin via REUTERS

Ο υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας, Μάργκους Τσάκνα τόνισε «Είναι σαφές ότι η αποτρεπτική και αμυντική στάση του ΝΑΤΟ, ιδίως η αντιαεροπορική άμυνα, πρέπει να ενισχυθούν».

Την ίδια στιγμή, ο φιλορώσος ακροδεξιός πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο υπογράμμισε: «Σε σχέση με το περιστατικό με το drone, εκφράζω την πλήρη αλληλεγγύη μου προς τη ρουμανική κυβέρνηση, ζητώ αυτοσυγκράτηση ως προς τις εμπρηστικές δηλώσεις και για άλλη μια φορά κάνω έκκληση για την άμεση έναρξη διαλόγου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας».

Inquam Photos / George Calin via REUTERS

Ο Τσέχος πρωθυπουργός Αντρέι Μπάμπις δήλωσε: «Η Τσεχική Δημοκρατία τάσσεται σθεναρά στο πλευρό των εταίρων μας στο ΝΑΤΟ και καταδικάζει εξίσου τη συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας».

Ο υπουργός Άμυνας της Ιταλίας, Γκουΐντο Κροσέττο πρόσθεσε: «Αυτό αντιπροσωπεύει μια επικίνδυνη και ανεύθυνη κλιμάκωση που δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Ενώπιον αυτών των απειλών, η συνοχή του ΝΑΤΟ παραμένει ακλόνητη: η ασφάλεια ενός μέλους της Συμμαχίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ασφάλεια όλων μας».

Inquam Photos / George Calin via REUTERS

Επίσης, ο Βέλγος υπουργός Εξωτερικών, Μαξίμ Πρεβό είπε χαρακτηριστικά: «Ένα πολεμικό όπλο που χτυπά μια πολυκατοικία σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ και σύμμαχο στο ΝΑΤΟ είναι μια επικίνδυνη κλιμάκωση που μας αφορά όλους».

Τέλος, η Ουγγαρία ανακοίνωσε: «Η χθεσινή επίθεση με ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος υπογραμμίζει για άλλη μια φορά ότι η ενότητα, η δύναμη και η αποτροπή της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ είναι πιο σημαντικές από ποτέ».