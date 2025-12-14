Peter Greene: Θρίλερ με τον θάνατο του ηθοποιού – Τα αίματα στο σώμα του και το μυστηριώδες χειρόγραφο σημείωμα

Πολλά είναι τα ερωτηματικά που προκύπτουν για τον θάνατο του ηθοποιού Πίτερ Γκριν με την υπόθεση να εξελίσσεται σε θρίλερ.

Ο ηθοποιός Πίτερ Γκριν βρέθηκε νεκρός μέσα στο διαμέρισμά του στη Νέα Υόρκη. Η σορός του εντοπίστηκε μπρούμυτα και ήταν καλυμένη με αίματα ενώ δίπλα του υπήρχε ένα σημείωμα.

Οι αποκαλύψεις αυτές όπως είναι φυσικό ανοίγουν νέα σελίδα στα αίτια του θανάτου του ηθοποιού τον οποίο βρήκαν νεκρό αστυνομικοί στο διαμέρισμά του το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής (12.12.2025),

«Ο Πίτερ ήταν ξαπλωμένος στο πάτωμα, μπρούμυτα, με τραυματισμό στο πρόσωπο, αίμα παντού…» , ανέφερε ένας γείτονας στη New York Daily News.

Στο δωμάτιο εντοπίστηκε και ένα παράξενο χειρόγραφο σημείωμα δίπλα στη σορό του ηθοποιού. «Είμαι ακόμα Westie», έγραφε, αναφερόμενος στην ιρλανδοαμερικανική συμμορία της δεκαετίας του 1970 που δρούσε στην περιοχή Χελς Κίτσεν της Νέας Υόρκης.

Actor Peter Greene was lying ‘face down’ on the floor with ‘blood everywhere’ when police found him dead: report https://t.co/Ac1zQPAjYQ pic.twitter.com/s2hna4tTYA — Page Six (@PageSix) December 13, 2025

Η αστυνομία αρχικά έχει αναφέρει ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ωστόσο τα ακριβή αίτια θανάτου του ηθοποιού θα προσδιοριστούν από τον ιατροδικαστή.

Να σημειωθεί ότι ο ηθοποιός είχε έναν γιο 16 ετών και τον θάνατό του επιβεβαίωσε ο μάνατζέρ του Γκρεγκ Έντουαρντς. «Ήταν ένας από τους σπουδαίους ηθοποιούς της γενιάς μας. Η καρδιά του ήταν όσο μεγάλη γίνεται. Θα μου λείψει. Ήταν σπουδαίος φίλος», τόνισε.

Ηταν περισσότερο γνωστός για τους ρόλους του στις ταινίες The Mask, όπου υποδύθηκε τον Ντόριαν Ταϊρέλ, και Pulp Fiction , στην οποία υποδύθηκε τον Ζεντ, έναν σαδιστή φύλακα ασφαλείας, βιαστή και κατά συρροή δολοφόνο.

Ο Πίτερ Γκριν είχε συμμετάσχει σε πάνω από 90 ταινίες μεταξύ των οποίων «Laws of Gravity», «Clean, Shaven», «Blue Streak» και «Training Day».