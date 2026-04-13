Πέτερ Μαγιάρ: Ποιος είναι ο 45χρονος που έβαλε τέλος στην «ηγεμονία» Όρμπαν – Οι μεγάλοι κερδισμένοι και οι χαμένοι από την εκλογή του

Συντριπτική νίκη για τον Πέτερ Μαγιάρ που κατάφερε να εκθρονίσει τον Βίκτορ Όρμπαν, μετά από 16 χρόνια, από την πρωθυπουργία της Ουγγαρίας.

Το άλλοτε «παιδί» του απερχόμενου πρωθυπουργού, κατάφερε να ανέβει στο τιμόνι της Ουγγαρίας με το κόμμα «Tisza», ίσως στις πιο κρίσιμες εκλογές της μεταπολεμικής περιόδου. Από τη στιγμή που έκλεισαν οι κάλπες στην Ουγγαρία και ξεκίνησαν να μετριούνται οι πρώτες ψήφοι, φάνηκε πως ο μεγάλος νικητής ήταν ο 45χρονος δικηγόρος, Πέτερ Μάγιερ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με καταμετρημένο πάνω από το 98% των ψήφων, το κόμμα του Μάγιαρ εξασφάλισε 138 έδρες στο 199μελές κοινοβούλιο εξασφαλίζοντας ισχυρή πλειοψηφία που θα του επιτρέψει να αλλάξει το Σύνταγμα και να ξηλώσει βασικά χαρακτηριστικά της «ηγεμονίας» του Όρμπαν. Το τέλος εποχής του ακροδεξιού ηγέτη γράφτηκε το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα, προκαλώντας αναστάτωση τόσο στον Ντόναλντ Τραμπ (σύμμαχο και φίλο του) όσο και στον Βλαντιμίρ Πούτιν αλλά και την Τζόρτζια Μελόνι.

Προερχόμενος από το κόμμα του Βίκτορ Όρμπαν, o Πέτερ Μαγιάρ γνώριζε καλά τα κενά και τις αδυναμίες του μέχρι πρότινος κυβερνώντος κόμματος.

Η πολιτική του πορεία άλλαξε το 2024, όταν αποχώρησε δημοσίως από το κυβερνών στρατόπεδο, καταγγέλλοντας φαινόμενα διαφθοράς, έλλειψη διαφάνειας και συγκέντρωση εξουσίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτό ήταν κιόλας το σημείο που ξεκίνησε να κερδίζει έντονα την εμπιστοσύνη των Ούγγρων, που για 16 χρόνια βρίσκονταν υπό την κυβέρνηση του εθνικιστή Βίκτορ Όρμπαν.

Το σκάνδαλο – «καταδίκη» του Όρμπαν

Όλα ξεκίνησαν το 2023, όταν ο Πέτερ Μαγιάρ κατήγγειλε δημόσια την κυβέρνηση Όρμπαν για διαφθορά.

Ο νέος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας είχε καταγράψει μυστικά συνομιλία με την τότε σύζυγό του και υπουργό Δικαιοσύνης Τζούντιτ Βάργκα στην οποία γινόταν λόγος για φερόμενη κυβερνητική παρέμβαση σε υπόθεση διαφθοράς.

Ουσιαστικά, η υπόθεση αφορά την χάρη που είχε δώσει η τότε πρόεδρος της Ουγγαρίας, σε καταδικασμένο για συγκάλυψη σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων σε ίδρυμα.

Η αποκάλυψη προκάλεσε οργή στην κοινή γνώμη με αποτέλεσμα η πρόεδρος, Καταλίν Νόβακ, να δηλώσει την παραίτησή της.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Καταλίν Νόβακ ήταν σύμμαχος του Βίκτορ Όρμπαν και προερχόμενη από το στρατόπεδό του, με αποτέλεσμα ο τότε πρωθυπουργός της Ουγγαρίας να βρεθεί στο επίκεντρο των αντιδράσεων, ακόμη και αν δεν κατηγορήθηκε για το σκάνδαλο.

Από τότε, το κόμμα Tisza αναδείχθηκε στη συνέχεια ως η πιο ισχυρή δύναμη της αντιπολίτευσης, ειδικά μετά τις ευρωεκλογές του 2024, όπου κατέγραψε σημαντική άνοδο.

Ο Μάγιαρ υποσχέθηκε να βάλει τέλος στη διαφθορά, να ξεμπλοκάρει δισεκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να φορολογήσει περισσότερο τους πλούσιους, ενώ θέλει να προχωρήσει και σε αλλαγές στο σύστημα υγείας που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα.

Αφού τα αποτελέσματα των εκλογών έδειξαν την συντριπτική του νίκη, ο Πέτερ Μάγιαρ ανέβασε στα social media ανάρτηση γράφοντας: «Ευχαριστώ Ουγγαρία».

Köszönjük Magyarország! — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) April 12, 2026

Στη συνέχεια αποκάλυψε πως ο Βίκτορ Όρμπαν τον συνεχάρη για την νίκη του.

Prime Minister Viktor Orbán has just called to congratulate us on our victory. — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) April 12, 2026

Πρόκειται για μία τεράστια νίκη για τη δημοκρατία στην Ευρώπη, στην οποία τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί οι δεξιές – ακροδεξιές κυβερνήσεις.

Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν από την εκλογή του

Ευρωπαϊκή Ένωση, Ουκρανία, δημοσιογράφοι και νέοι της Ουγγαρίας, είναι αυτοί που θα κερδίσουν από την εκλογή του Πέτερ Μαγιάρ, σύμφωνα με το Politico.

«Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μπορούν πλέον να αποχαιρετήσουν έναν από τους πιο ανυποχώρητους ηγέτες της ΕΕ, ο οποίος χρησιμοποιούσε το βέτο του σε κρίσιμες αποφάσεις των Βρυξελλών, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής στήριξης προς την Ουκρανία» γράφει το Politico, για τους ηγέτες της ΕΕ Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα.

Ο Όρμπαν ήταν ένας από του πιο έντονους επικριτές των Βρυξελλών, υπονομεύοντας το κράτος δικαίου στο εσωτερικό και αντιστεκόμενος επανειλημμένα στη νομοθεσία της ΕΕ.

Σχετικά με την Ουκρανία, ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας άσκησε βέτο σε δάνειο 90 δισ. ευρώ το οποίο είχε συμφωνηθεί από τους ευρωπαίους ηγέτες τον Δεκέμβριο του 2025 ενώ το Κίεβο χρειάζεται τη χρηματοδότηση για να συνεχίσει να αντιμετωπίζει τη ρωσική εισβολή.

Η εκλογές του Μαγιάρ φέρνει νέο αέρα στις σχέσεις Ουγγαρίας – Ουκρανίας, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να επιδιώκει καλές σχέσεις και συνεργασία. Ο Πέτερ Μαγιάρ ωστόσο δηλώνει αντίθετος στην αποστολή ουγγρικών όπλων ή χρημάτων στην Ουκρανία καθώς στην ταχεία ένταξή της χώρας στην ΕΕ.

Σχετικά με τους νέους της Ουγγαρίας, μέχρι πρότινος, τα 2/3 των Ούγγρων κάτω των 30 ετών ήθελαν την αποχώρηση του Όρμπαν.

Μετά την νίκη του και στα πανηγύρια που στήθηκαν στους δρόμους, αυτοί που πρωταγωνίστησαν στην ουσία ήταν νέοι.

Όσον αφορά τους δημοσιογράφους, επί Όρμπαν, αντιμετώπιζαν μεγάλες δυσκολίες, καθώς ο απερχόμενος Ούγγρος πρωθυπουργός είχε θέσει υπό έλεγχο το 80% των μέσων ενημέρωσης.

Οι γιατροί αναμένεται, επίσης, να ωφεληθούν, καθώς ο Μάγιαρ υποσχέθηκε αύξηση δημόσιων δαπανών κατά 1 δισ. ευρώ ετησίως στον τομέα της υγείας.

Οι χαμένοι

Στην κατηγορία των χαμένων αναγράφονται κυρίως τρία ονόματα: Ντόναλντ Τραμπ, Τζέι Ντι Βανς και Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ επισκέφθηκε τη Βουδαπέστη για να στηρίξει τον Όρμπαν, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ τον είχε υποστηρίξει επανειλημμένα. Ωστόσο, η ήττα του Όρμπαν αποτελεί πλήγμα για τον Λευκό Οίκο, που χάνει έναν βασικό σύμμαχο στην Ευρώπη.

Στην τάξη των χαμένων και επιχειρηματίες και think tanks που είχαν στηρίξει το κόμμα του Όρμπαν καθώς κινδυνεύουν να χάσουν χρηματοδότηση και προνομιακή πρόσβαση σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Προεκλογικά ο Μάγιαρ είχε δηλώσει ότι θα δημιουργήσει μηχανισμό για την ανάκτηση του δημόσιου πλούτου και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Μαζί με τον Τραμπ, έναν σημαντικό σύμμαχο μέσα στους κόλπους της ΕΕ έχασε και ο Βλαντιμίρ Πούτιν καθώς δεκάδες δημοσιεύματα το προηγούμενο διάστημα επισήμαιναν τις στενές επαφές Ουγγαρίας-Ρωσίας ακόμη και σε επίπεδο ανταλλαγής κρίσιμων πληροφοριών.

Το Politico ενισχύει στην λίστα του και άλλα ακροδεξία κόμματα όπως της Μαρίν Λεπέν στη Γαλλία και το Vox στην Ισπανία ενώ σύμμαχο στις διαπραγματεύσεις στις Βρυξέλλες χάνει και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.