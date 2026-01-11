Κόσμος

Πέθανε ο Bob Weir των θρυλικών Grateful Dead σε ηλικία 78 ετών

Ο Bob Weir είχε διαγνωστεί με καρκίνο τον περασμένο Ιούλιο, αλλά κατέληξε από προβλήματα υγείας που είχε στους πνεύμονες
Μπομπ Γουέιρ (Robert Hall Weir)
Ο Robert Hall Weir, ιδρυτικό μέλος των Grateful Dead / REUTERS / Φωτογραφία Daniel Cole

Ο Bob Weir, ιδρυτικό μέλος του διάσημου ροκ συγκροτήματος Grateful Dead, πέθανε σε ηλικία 78 ετών. Την δυσάρεστη είδηση ανακοίνωσε η οικογένειά του τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (11.01.2026), ώρα Ελλάδας.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του Bobby Weir», έγραψε η οικογένεια του δημοφιλούς καλλιτέχνη της ροκ μουσικής και εκ των δημιουργών των θρυλικών Grateful Dead σε μία ανάρτηση στην σελίδα του στο Instagram.

«Έφυγε ειρηνικά, περιτριγυρισμένος από τους αγαπημένους του, αφού νίκησε με θάρρος τον καρκίνο, όπως μόνο ο Bobby μπορούσε να κάνει. Δυστυχώς, υπέκυψε σε υποκείμενα προβλήματα στους πνεύμονες».

Στην ανακοίνωση, η οικογένεια αποκάλυψε ότι ο Bob Weir είχε διαγνωστεί με καρκίνο τον Ιούλιο.

«Όταν θυμόμαστε τον Bobby, είναι δύσκολο να μην νιώθουμε την ηχώ του τρόπου με τον οποίο έζησε», έγραψε η οικογένειά του. «Ένας άντρας που περιπλανιόταν και ονειρευόταν, χωρίς να ανησυχεί ποτέ αν ο δρόμος θα τον οδηγούσε στο σπίτι. Ένα παιδί αμέτρητων δέντρων. Ένα παιδί ατελείωτων θαλασσών».

Ο Weir ίδρυσε τους Grateful Dead μαζί με τον Jerry Garcia, αφού οι δύο συναντήθηκαν το 1963 ως έφηβοι στο Palo Alto της Καλιφόρνια. Η μπάντα, με το μοναδικό μείγμα μπλουζ, φολκ και τζαζ, έγινε μια δυναμική δύναμη στις περιοδείες για δεκαετίες, μέχρι το θάνατο του Garcia το 1995.

Ο Weir έγραψε ή συνέγραψε και τραγούδησε τα κύρια φωνητικά σε κλασικά τραγούδια των Dead, όπως τα «Sugar Magnolia», «One More Saturday Night» και «Mexicali Blues».

Η μπάντα τελικά ανασχηματίστηκε λίγα χρόνια μετά το θάνατο του Garcia και πέρασε από πολλές αλλαγές με την πάροδο των χρόνων, με την τελευταία να είναι οι Dead & Company. Ωστόσο, οι Grateful Dead που μεγαλούργησαν για περίπου τρεις δεκαετίες, συμπεριλήφθηκαν το 1994 στο Rock and Roll Hall of Fame.

«Για πάνω από εξήντα χρόνια, ο Bobby ήταν στον δρόμο», ανέφερε η δήλωση της οικογένειάς του.

«Κιθαρίστας, τραγουδιστής, αφηγητής και ιδρυτικό μέλος των Grateful Dead. Ο Bobby θα είναι για πάντα μια καθοδηγητική δύναμη, η μοναδική καλλιτεχνική του δεξιοτεχνία αναμόρφωσε την αμερικανική μουσική. Το έργο του δεν αρκέστηκε στο να γεμίσει αίθουσες με μουσική, ήταν το ζεστό φως του ήλιου που γέμισε την ψυχή, χτίζοντας μια κοινότητα, μια γλώσσα και ένα αίσθημα οικογένειας που γενιές οπαδών κουβαλούν μαζί τους».

