Πέθανε ο ηγέτης των Κούρδων της Συρίας, Σάλεχ Μούσλιμ

Καταγόταν από την πόλη Κομπάνι, σύμβολο της πρώτης νίκης των Κούρδων μαχητών απέναντι στους τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους το 2015
Ο ηγέτης των Κούρδων της Συρίας, Σάλεχ Μούσλιμ
Ο Σάλεχ Μούσλιμ (αριστερά) / EPA / Φωτογραφία Ennio Leanza

Ο ηγέτης των Κούρδων στη Συρία, Σάλεχ Μούσλιμ, κορυφαία μορφή του αγώνα για την αυτονομία που κατάφερε να κερδίσει η κουρδική μειονότητα στη χώρα, πέθανε σε ηλικία 75 ετών χθες (11.03.2026) στο ιρακινό Κουρδιστάν έπειτα από μακρά περιπέτεια υγείας, όπως ανακοίνωσε το κόμμα του.

Ο Σάλεχ Μούσλιμ διετέλεσε επί χρόνια συμπρόεδρος του Κόμματος της Δημοκρατικής Ένωσης (PYD), του μεγαλύτερου κόμματος των Κούρδων στη Συρία, το οποίο διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία μίας αυτόνομης διοίκησης στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας (Ροζάβα).

Ύστερα από σφοδρές συγκρούσεις με τα στρατεύματα της Δαμασκού, οι Κούρδοι της Συρίας αναγκάστηκαν τον Ιανουάριο να υπογράψουν συμφωνία, βάσει της οποίας οι στρατιωτικές τους δυνάμεις και η διοίκησή τους θα ενταχθούν σταδιακά στο συριακό κράτος, καθώς ο πρόεδρος Άχμεντ αλ Σάρα εμφανίζεται αποφασισμένος να εδραιώσει την εξουσία του σε ολόκληρη τη χώρα.

Στην ανακοίνωσή του, το PYD απέτισε φόρο τιμής σε έναν άνδρα που «αφιέρωσε τη ζωή του στον αγώνα του λαού του και στην υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων του». Ο Σάλεχ Μούσλιμ άφησε την τελευταία του πνοή στην Ερμπίλ, πρωτεύουσα του αυτόνομου ιρακινού Κουρδιστάν, «έπειτα από μακρά μάχη με ασθένεια», αναφέρει η ανακοίνωση του PYD.

Φίλοι και μέλη του κόμματος συγκεντρώθηκαν έξω από το νοσοκομείο της Ερμπίλ μόλις πληροφορήθηκαν τον θάνατο του Σάλεχ Μούσλιμ, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP). Η σορός του θα μεταφερθεί την Πέμπτη στη Συρία για την κηδεία.

Γεννημένος το 1951 στη Συρία, ο Σάλεχ Μούσλιμ καταγόταν από την πόλη Κομπάνι, σύμβολο της πρώτης νίκης των κούρδων μαχητών απέναντι στους τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους το 2015.

