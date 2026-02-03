Κόσμος

Πέθανε στα 83 του ο Chuck Negron, η εμβληματική φωνή των Three Dog Night

Ο τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του στην Καλιφόρνια
Πέθανε στα 83 του ο Τσακ Νέγκρον των Three Dog Night
Πέθανε στα 83 του ο Τσακ Νέγκρον των Three Dog Night / Credit: mpi04 / MediaPunch / IPX

Σε ηλικία 83 ετών έφυγε από τη ζωή ο Chuck Negron, ιδρυτικό μέλος και βασικός τραγουδιστής των Three Dog Night. Ο τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή στις 2 Φεβρουαρίου, στο σπίτι που είχε στο Στούντιο Σίτι της Καλιφόρνιας, με την οικογένειά του στο πλευρό του, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπός του.

Η αιτία θανάτου του θρυλικού τραγουδιστή δεν ανακοινώθηκε, ωστόσο σε σχετική ενημέρωση επισημάνθηκε ότι επί δεκαετίες αντιμετώπιζε χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και ότι τους τελευταίους μήνες είχε παρουσιάσει καρδιακή ανεπάρκεια.

Γεννημένος στο Μανχάταν στις 8 Ιουνίου 1942 και μεγαλωμένος στο Μπρονξ, ο Νέγκρον τραγουδούσε από μικρός, ενώ ασχολήθηκε και με το μπάσκετ.

Μετά το σχολείο, μετακόμισε στην Καλιφόρνια για σπουδές και αθλητισμό, αρχικά στο Allan Hancock College στη Σάντα Μαρία και στη συνέχεια στο California State University στο Λος Άντζελες.

Ο Τσακ Νέγκρον των Three Dog Night
Ο Τσακ Νέγκρον των Three Dog Night
Credit: mpi04 / MediaPunch / IPX

Το 1967 συνίδρυσε τους Three Dog Night μαζί με τον Ντάνι Χάτον και τον Κόρι Γουέλς. Με επιρροές από R&B, rock’n’roll και doo-wop, το συγκρότημα εκτόξευσε την πορεία του με το «One (Is The Loneliest Number)», τραγούδι του Χάρι Νίλσον, που ανέβηκε μέχρι το Νο 5 του Billboard Hot 100.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, οι Three Dog Night ξεχώρισαν ως ένα από τα πιο επιτυχημένα συγκροτήματα της εποχής, καταγράφοντας 21 συνεχόμενες παρουσίες στο Top 40 μεταξύ 1969 και 1975.


Ανάμεσα στις μεγαλύτερες επιτυχίες τους περιλαμβάνονται το διπλά υποψήφιο για Grammy «Joy to the World» του Χόιτ Άξτον, το «Eli’s Coming» της Λόρα Νάιρο, το «Mama Told Me Not to Come» του Ράντι Νιούμαν και το «An Old-Fashioned Love Song» του Πολ Γουίλιαμς. 

Το συγκρότημα σημείωνε τεράστια εμπορική επιτυχία, ξεπερνώντας σε έσοδα ακόμη και καλλιτέχνες όπως οι Creedence Clearwater Revival, ο Έλβις Πρίσλεϊ και οι Rolling Stones.

Παρά τη λαμπρή πορεία, η προσωπική μάχη του Τσακ Νέγκρον με τον εθισμό στην ηρωίνη επηρέασε καθοριστικά τη συνοχή του συγκροτήματος.

Οι Three Dog Night διαλύθηκαν το 1976, επανενώθηκαν το 1982 και διαλύθηκαν εκ νέου το 1985.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
280
141
122
108
98
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ο Ρεζά Παχλαβί καλεί τους Ιρανούς του εξωτερικού σε παγκόσμιες διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος στις 14 Φεβρουαρίου
Υποστηρίζει ότι η συντονισμένη κινητοποίηση σε διεθνές επίπεδο θα ενισχύσει την πίεση προς κυβερνήσεις για να υιοθετήσουν πιο σκληρή στάση απέναντι στην Τεχεράνη
Ο Ρεζά Παχλαβί
Newsit logo
Newsit logo