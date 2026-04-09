Πεζεσκιάν: Παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στο Λίβανο – «Τα χέρια μας παραμένουν στη σκανδάλη»

Από μία κλωστή κρέμεται η εκεχειρία στο Ιράν, με την Τεχεράνη να κσληραίνη τη στάση της σι το Ισραήλ ισοπεδώνει τον Λίβανο, κάτι που οι Ιρανοί βλέπουν ως σαφή παραβίαση της συμφωνίας.

Μήνυμα πως οι συνεχιζόμενοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στο Λίβανο αποτελούν παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός που συμφωνήθηκε με τις ΗΠΑ, έστειλε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η ανανεωμένη επιθετικότητα του σιωνιστικού καθεστώτος εναντίον του Λιβάνου αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της αρχικής συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός», σημειώνει ο Πεζεσκιάν σε ανάρτησή του. Αυτό αποτελεί επικίνδυνο σημάδι εξαπάτησης και έλλειψης δέσμευσης ως προς πιθανές συμφωνίες. Η συνέχιση αυτών των ενεργειών θα καταστήσει τις διαπραγματεύσεις άνευ νοήματος. Τα χέρια μας παραμένουν στη σκανδάλη. Το Ιράν δεν θα αφήσει ποτέ μόνους τους αδελφούς και τις αδελφές του στο Λίβανο», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν.

تجاوز دوباره رژیم صهیونیستی به لبنان نقض آشکار توافق اولیه آتش‌بس است. این نشانه خطرناکی از فریب و عدم پایبندی به توافقات احتمالی است. تداوم این اقدامات، مذاکره را بی‌معنا خواهد کرد. دست‌های ما بر ماشه باقی است. ایران هرگز خواهران و برادران لبنانی را تنها نخواهد گذاشت. https://t.co/T3Wy3qBqcE — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) April 9, 2026

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ προειδοποίησε την Μεγάλη Πέμπτη (09.04.2026) μέσω ανάρτησης στο X ότι οι συνεχιζόμενες ισραηλινές επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο θα επιφέρουν «σαφές κόστος και ισχυρές απαντήσεις».

«Ο Λίβανος και οι συμμαχικές προς το Ιράν ομάδες περιλαμβάνονται επίσημα στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, υπογράμμισε δημόσια ότι αυτή η θέση είναι σταθερή και αδιαπραγμάτευτη. Σύμφωνα με δημόσιες δηλώσεις του, παρουσίασε την εκεχειρία ως ισχύουσα «παντού, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου», αν και αυτή η ερμηνεία αμφισβητήθηκε αργότερα από Αμερικανούς αξιωματούχους.

Οι παραβιάσεις της εκεχειρίας συνεπάγονται σαφές κόστος και ΙΣΧΥΡΕΣ αντιδράσεις.

Σβήστε τη φωτιά αμέσως», αναφέρει στην ανάρτησή του.

Ο Μασούντ Πεζεσκιάν τόνισε ότι το Ιράν δεν θα εγκαταλείψει τον λαό του Λιβάνου.

Οι δηλώσεις του έρχονται μετά τις σφοδρότερες ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο από τότε που ξεκίνησε η τελευταία σύγκρουση με τη Χεζμπολάχ τον προηγούμενο μήνα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 200 άνθρωποι την Τετάρτη.