Πίτερ Ναβάρο: Ο οικονομολόγος πίσω από τους σαρωτικούς δασμούς Τραμπ

Η λέξη «δασμός» που έφερε ανατριχίλα στους απανταχού οικονομολόγους και στη Wall Street, φέρνει στο προσκήνιο έναν από τους κορυφαίους οικονομικούς συμβούλους του Ντόναλντ Τραμπ, τον Πίτερ Ναβάρο.

Ο οικονομολόγος Πίτερ Ναβάρο, ο κύριος «αρχιτέκτονας» του δασμολογικού τυφώνα Τραμπ, στάθηκε στο πλευρό του πλανητάρχη μετά την αποφυλάκισή του για «περιφρόνηση του Κογκρέσκου».

Ο 75χρονος κορυφαίος σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ για θέματα εμπορίου, κάποτε υποστηρικτής της επικρατούσας άποψης ότι το συνάλλαγμα είναι ωφέλιμο και τα εμπορικά ελλείμματα ασήμαντα, άλλαξε ριζικά πριν από περίπου 15 χρόνια υπό τον φόβο της οικονομικής ανόδου της Κίνας.

Ο κορυφαίος εμπορικός σύμβουλος του Τραμπ, Πίτερ Ναβάρο και ο Έλον Μασκ, φαίνεται να βρίσκονται στα μαχαίρια για την πίεση του big boss της Tesla για «μηδενικούς δασμούς» μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρώπης.

Το περασμένο Σάββατο (05.04.2025), ο Μασκ, ο οποίος είναι επικεφαλής του Τμήματος Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας του Τραμπ στην περικοπή των ομοσπονδιακών δαπανών, δήλωσε στο δεξιό Κόμμα της Λέγκας της Ιταλίας ότι επιθυμεί την πλήρη ελευθερία του εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών.

Τα σχόλια του Μασκ ήρθαν λίγες ημέρες αφότου ο Τραμπ εξέδωσε μια σαρωτική σειρά δασμών σε όλες σχεδόν τις χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κατρακύλησε το χρηματιστήριο, προκαλώντας ανησυχίες από οικονομολόγους και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για το μέλλον της οικονομίας.

Ο Μασκ παρέμεινε φαινομενικά σιωπηλός σχετικά με τους δασμούς του Τραμπ, αλλά καθώς οι τιμές των μετοχών της Tesla, έπεφταν κατακόρυφα, έσπευσε να χτυπήσει τον Ναβάρο.

Ο Μασκ έκανε αρκετές αιχμές κατά του Ναβάρο στην πλατφόρμα X, πριν ο Ναβάρο κάνει μερικά δικά του σχόλια στο CNBC, χθες Δευτέρα (07.04.2025)

Ο στενός συνεργάτης του Τραμπ αναφέρθηκε στην εταιρεία Tesla και τον τρόπο λειτουργίας της. «Όλοι καταλαβαίνουμε στον Λευκό Οίκο (και οι Αμερικανοί το καταλαβαίνουν) ότι ο Έλον είναι συναρμολογητής αυτοκινήτων, όχι κατασκευαστής αυτοκινήτων. Οι κινητήρες προέρχονται από την Ιαπωνία και την Κίνα, ενώ τα ηλεκτρονικά συστήματα από την Ταϊβάν». Φράση που προκάλεσε την οργή του Μασκ, ο οποίος δεν άργησε να απαντήσει στις δηλώσεις του Ναβάρο, γράφοντας στο X:

«Η Tesla έχει τα περισσότερα αυτοκίνητα αμερικανικής κατασκευής. Ο Ναβάρο είναι πιο χαζός κι από ένα τσουβάλι τούβλα…είναι πραγματικά ανόητος. Αυτό που λέει είναι αποδεδειγμένα ψευδές».

Navarro is truly a moron. What he says here is demonstrably false.