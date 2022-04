Στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αναμένεται να μιλήσει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς η σημερινή συνεδρίαση είναι αφιερωμένη στον πόλεμο στην Ουκρανία. Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν και οι θηριωδίες που σημειώθηκαν στην πόλη Μπούτσα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα παρέμβει στην συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σε απευθείας σύνδεση ή με μαγνητοσκοπημένο βίντεο. Πρόκειται πάντως για την πρώτη παρέμβαση του Ουκρανού προέδρου στο κορυφαίο όργανο του Οργανισμού από την ημέρα εισβολής της Ρωσίας.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι στην προγραμματισμένη εδώ και καιρό συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αναμένεται να συμμετάσχει και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Η βρετανική διπλωματική αποστολή, που προεδρεύει από τον Απρίλιο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ανέφερε ότι θα εξασφαλίσει πως θα ακουστεί η αλήθεια για τον πόλεμο στην Ουκρανία. «Η βρετανική προεδρία του ΣΑ θα εξασφαλίσει πως θα ακουστεί η αλήθεια για τα εγκλήματα πολέμου της Ρωσίας. Θα εκθέσουμε τι είναι στ’ αλήθεια ο πόλεμος του (ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ) Πούτιν», ανέφερε η βρετανική διπλωματική αποστολή μέσω Twitter.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας διαμηνύει ότι η Ρωσία δεν έχει καμία θέση στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ. Το Κίεβο και δυτικές χώρες ερίζουν ότι ο ρωσικός στρατός διέπραξε σωρεία εγκλημάτων πολέμου στην περιφέρεια του Κιέβου, κάτι που η ρωσική κυβέρνηση διαψεύδει μιλώντας για «σκηνοθετημένη προβοκάτσια».

«Συζήτησα με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες για την τρέχουσα κατάσταση ασφαλείας και τη σφαγή στην Μπούτσα», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Ντμίτρο Κουλέμπα, σε ανάρτησή του στο Twitter. «Τόνισα ότι η Ουκρανία θα χρησιμοποιήσει όλους τους διαθέσιμους μηχανισμούς του ΟΗΕ για να συγκεντρωθούν αποδεικτικά στοιχεία και για να λογοδοτήσουν οι ρώσοι εγκληματίες πολέμου. Δεν υπάρχει καμία θέση για τη Ρωσία στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ», πρόσθεσε ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας.

