«Η κατάσταση στην Μποροντιάνκα είναι πολύ πιο φρικτή» από ό,τι στην Μπούτσα» υποστηρίζει πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι υπάρχουν περισσότερα θύματα σε αυτήν τη μικρή κωμόπολη που επίσης βρίσκεται κοντά στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, και που πρόσφατα ανακτήθηκε από τις Ουκρανικές δυνάμεις.

«Κάθε έγκλημα θα εξιχνιαστεί και κάθε εκτελεστής θα βρεθεί», διαβεβαίωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Borodyanka. A cozy town 50 km from Kyiv. April 2022. View from above. Right after the expulsion of the “Russian world” & “Russian butchers on tanks”. Ruins, blood, tears. Hundreds of missing people under the rubble. And the price of the world’s continued patience (to avoid “WW3”) pic.twitter.com/2cEvJKF226