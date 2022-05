Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο Reuters ότι αναχώρησαν σήμερα Τρίτη (17.5.2022) τουλάχιστον επτά λεωφορεία από το χαλυβουργείο Αζοφστάλ της Μαριούπολης, τα οποία μεταφέρουν Ουκρανούς μαχητές που παραδόθηκαν, με τη συνοδεία φιλορωσικών ενόπλων δυνάμεων.

Ορισμένοι από τους Ουκρανούς μαχητές που απομακρύνθηκαν από το χαλυβουργείο της Μαριούπολης δεν φαινόταν να είναι τραυματισμένοι, διευκρίνισε ο αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters, την ώρα που υπάρχει ανησυχία για την τύχη τους, καθώς θεωρούνται αιχμάλωτοι.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι 265 Ουκρανοί μαχητές που είχαν οχυρωθεί στο εργοστάσιο της χαλυβουργίας Αζοφστάλ, τελευταίο θύλακα της ουκρανικής αντίστασης στη Μαριούπολη, παραδόθηκαν στις φιλορωσικές δυνάμεις.

Έτσι, «έπεσε» η Μαριούπολη, καθώς το τελευταίο οχυρό της βρίσκεται υπό τον έλεγχο φιλορωσικών δυνάμεων.

