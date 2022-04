Ο πόλεμος στην Ουκρανία μαίνεται για 58η ημέρα σήμερα, με τις εχθροπραξίες να συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό. Οι συγκρούσεις κλιμακώνονται κυρίως στα ανατολικά της χώρας, ενώ νωρίτερα ο δήμαρχος της Μαριούπολης απηύθυνε νέα έκκληση για «πλήρη εκκένωση» της πόλης.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ επικοινώνησε σήμερα με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, ζητώντας του να ανοίξουν ασφαλείς ανθρωπιστικοί διάδρομοι στην Μαριούπολη. Παράλληλα, επανέλαβε την θέση της ΕΕ για υποστήριξη στην Ουκρανία και την κυριαρχία της, την καταδίκη και την επιβολή κυρώσεων για την επιθετικότητα της Ρωσίας.

«Καλούμε σθεναρά για άμεση ανθρωπιστική πρόσβαση και ασφαλή διέλευση από τη Μαριούπολη και άλλες πολιορκημένες πόλεις ακόμη περισσότερο με την ευκαιρία του Ορθόδοξου Πάσχα» σημειώνει ο Σαρλ Μισέλ, σε ανάρτησή του στο Twitter.

«Η ενότητα, οι αρχές και οι αξίες μας είναι απαραβίαστες» τόνισε επίσης ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Call with President Putin @KremlinRussia_E



Strongly urged for immediate humanitarian access and safe passage from #Mariupol and other besieged cities all the more on the occasion of Orthodox Easter.