Λίγες ημέρας αφότου παρουσιάστηκε το πρώτο έργο του διεθνούς φήμης καλλιτέχνη, Banksy, στην Ουκρανία μέσω Instagram, ο ανώνυμος καλλιτέχνης επιβεβαίωσε ότι έχει δημιουργήσει συνολικά 7 νέα γκράφιτι σε διάφορες περιοχές της χώρας που βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση με τη Ρωσία από τις 24 Φεβρουαρίου.

Ο Banksy επιβεβαίωσε ότι αυτός βρίσκεται πίσω από τα νέα γκράφιτι που εμφανίστηκαν σε διάφορα σημεία του Κιέβου και άλλων περιοχών της Ουκρανίας, μετά από την πρώτη τοιχογραφία στη Μποροντιάνκα, με ένα κορίτσι που κάνει κατακόρυφο, σε έναν τοίχο που στέκει ακόμη όρθιος σε ένα βομβαρδισμένο σπίτι.

Αρχικά, υπήρχαν «υποψίες» ότι τα γκράφιτι ανήκουν στον Banksy, με τον ίδιο να το επιβεβαιώνει λίγο αργότερα. Άλλωστε, είναι χαρακτηριστικός ο τρόπος που σχεδιάζει τις τοιχογραφίες του.

Εκτός από την τοιχογραφία με το κορίτσι, ο Banksy σχεδίασε και μια σειρά άλλων γκράφιτι. Σε ένα από αυτά, απεικονίζεται ένα μικρό αγόρι να φορά μια στολή πολεμικών τεχνών με μαύρη ζώνη και να κάνει λαβή σε έναν ενήλικο, τον οποίο πολλοί ερμήνευσαν ως το Βλαντιμίρ Πούτιν.

Υπενθυμίζεται ότι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Τάε Κβο Ντο ανακοίνωσε νωρίτερα μέσα στο 2022 ότι ανακαλεί την τιμητική μαύρη ζώνη που είχαν απονείμει στον Ρώσο πρόεδρο. Ωστόσο, ο ίδιος ο Banksy δεν επιβεβαιώνει αυτή την ερμηνεία για το συγκεκριμένο έργο του.

Σε άλλα γκράφιτι, φαίνονται δύο παιδιά να χρησιμοποιούν μια μεταλλική παγίδα τεθωρακισμένων ως τραμπάλα και μια γυναίκα με μπικουτί και μάσκα αερίου να κρατά έναν πυροσβεστήρα.

"This will remain in my memory forever."



