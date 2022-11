Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν τις τελευταίες ημέρες στιγμιότυπα από την εκτέλεση ενός μισθοφόρου της Wagner, ο οποίος αυτομόλησε στην Ουκρανία. Ο ιδρυτής της επίλεκτης ομάδας των στρατιωτών της Ρωσίας αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην βίαιη εκτέλεση του 55χρονου Εβγκένι Νουζίν.

Η υπόθεση ξεκίνησε με τη δημοσιοποίηση βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης από λογαριασμούς που πρόσκειται στη Wagner, που δείχνει τον 55χρονο Εβγκένι Νουζίν. Τον Σεπτέμβριο ο Νουζίν είχε δηλώσει ότι άλλαξε πλευρά στον πόλεμο στην Ουκρανία. Στο βίντεο αναφέρει ότι χτυπήθηκε στο κεφάλι την ώρα που περπατούσε στο Κίεβο και, αφού έχασε τις αισθήσεις του, ξύπνησε σε ένα κελάρι. Ωστόσο, δεν είναι ξεκάθαρο πώς ενώ ήταν αιχμάλωτος πολέμου των Ουκρανών, μπορούσε να περπατά ελεύθερος στο Κίεβο.

Το βίντεο ξεκινά με τον 55χρονο Εβγκένι Νουζίν να περιγράφει πώς πήγε στο μέτωπο ως μέλος της Wagner, αφού στρατολογήθηκε τον Αύγουστο. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι πλέον σκόπευε να αλλάξει πλευρά και «να πολεμήσει εναντίον των Ρώσων», αλλά συνελήφθη από τους Ουκρανούς. Αφού δέχθηκε επίθεση στις 11 Νοεμβρίου στο Κίεβο ξύπνησε σε ένα κελάρι, όπου έγινε η βιντεοσκόπηση.

Horrible images of an execution of Yevgeniy Nuzhin by sledgehammer that Wagner group published yesterday signify that Russia has completely turned into a Nazi regime – it now has its own SS group as well.



Anything related to Wagner group should become untouchable and illegal. pic.twitter.com/rEyOFxjauf