Το γύρο του διαδικτύου κάνει εδώ και λίγες ώρες το αποτρόπαιο βίντεο αποκεφαλισμού ενός Ουκρανού αιχμαλώτου από Ρώσο στρατιώτη. Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο η Ουκρανία συνέκρινε τη Ρωσία με το Ισλαμικό Κράτος.

«Υπάρχει κάτι που κανείς στον κόσμο δεν μπορεί να αγνοήσει: η ευκολία με την οποία αυτά τα κτήνη σκοτώνουν. Αυτό το βίντεο της εκτέλεσης ενός Ουκρανού αιχμαλώτου πολέμου πρέπει να το δει όλος ο κόσμος. Είναι ένα βίντεο της πραγματικής Ρωσίας», τόνισε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε βίντεο που ανήρτησε στο Instagram.

«Όλοι πρέπει να αντιδράσουν. Όλοι οι ηγέτες. Μην περιμένετε ότι θα ξεχαστεί. (…) Δεν θα ξεχάσουμε τίποτα», πρόσθεσε ο Ζελένσκι. «Ποινές για τους φονιάδες, δικαστήριο για το κράτος του κακού», τόνισε.

"This is a video of Russia as it is.



We are not going to forget anything. Neither are we going to forgive the murderers.

There will be legal responsibility for everything. The defeat of terror is necessary." – @ZelenskyyUa on the video of brutal beheading of a Ukrainian captive. pic.twitter.com/UfBNy6hQFK