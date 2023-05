Τη μεγαλύτερη εδώ και μήνες επίθεση από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022, πραγματοποίησε η Ρωσία. Πέντε τραυματίες στο Κίεβο. Καταστράφηκε μία αποθήκη στην Οδησσό.

Πρόκειται για μία από τις πιο σφοδρές ρωσικές επιθέσεις από τη μέρα που ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία, σύμφωνα με το ουκρανικό Υπουργείο Άμυνας, το οποίο κάνει λόγο για 16 επιθέσεις με πυραύλους, 35 με drones και 61 αεροπορικές επιδρομές σε Κίεβο, καθώς και τις περιφέρειες του Χαρκόβου, της Οδησού στο νότο, το Μικολάεφ και τη Χερσώνα.

Το Κίεβο και η Οδησσός ήταν μεταξύ των στόχων, αν και οι περισσότερες επιθέσεις απωθήθηκαν, σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό.

Τουλάχιστον μία έκρηξη ακούστηκε εξάλλου κατά τη διάρκεια πυραυλικής επίθεσης στην Οδησσό, ουκρανικό λιμάνι στρατηγικής σημασίας στη Μαύρη Θάλασσα, ανέφερε αξιωματούχος, ενώ ουκρανικά ΜΜΕ έκαναν επίσης λόγο για εκρήξεις στη Χερσώνα (νότια) και στη Ζαπορίζια (νοτιοανατολικά). Ο Βλαντίμιρ Ρόγκοφ, αξιωματούχος εγκατεστημένος από τη Μόσχα στη Ζαπορίζια, ανέφερε πως βομβαρδίστηκαν αποθήκη και θέσεις του ουκρανικού στρατού στην Ορνίχιβ, μικρή πόλη της περιφέρειας.

Έγινε «πυραυλική επίθεση του εχθρού», ανέφερε ο Σερχίι Μπρατσούκ, εκπρόσωπος της ουκρανικής στρατιωτικής διοίκησης στην Οδησσό, μέσω Telegram. Πρόσθεσε πως στόχος ήταν αποθήκη τροφίμων, μεταξύ άλλων, και μεταφόρτωσε φωτογραφίες κτιρίου στις φλόγες.

Russian cities are working on the positions of the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/UqHab88pdn