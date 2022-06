Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν από πλήγμα της Ρωσίας με πυραύλους σε στρατιωτική βάση της δυτικής Ουκρανίας.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο κυβερνήτης της Λβιβ Μαξίμ Κοζίτσκι η Ρωσία έπληξε με πυραύλους τη στρατιωτική βάση στο Γιαβορίβ στη δυτική Ουκρανία με αποτέλεσμα τέσσερις άνθρωποι να τραυματιστούν.

Έξι πύραυλοι ερρίφθησαν από την Μαύρη Θάλασσα, τέσσερις έπληξαν την στρατιωτική βάση ενώ δύο αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν προτού πλήξουν τον στόχο τους, διευκρίνισε ο Κοζίτσκι.

Πλήγμα στην στρατιωτική βάση εκπαίδευσης κοντά στην Γιαβορίβ τον Μάρτιο προκάλεσε τον θάνατο 35 ανθρώπων και τον τραυματισμό τουλάχιστον 130, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

Night strike by Russian missiles on the Yavoriv NATO Military Base in the #Lviv region. This territory has been used as a secret NATO base for many years. #Ukraine #Donbass #Lysyschansk #UkraineWar pic.twitter.com/J8IEPWIldO