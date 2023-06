Στους 12 ανέρχονται πλέον οι νεκροί από τον ρωσικό βομβαρδισμό ενός εστιατορίου στην Κραματόρσκ της ανατολικής Ουκρανίας, καθώς οι διασώστες ανέσυραν ακόμα μια σορό από τα συντρίμμια σήμερα (29.6.2023) το πρωί.

Οι έρευνες στα συντρίμμια του εστιατορίου της Κραματόρσκ συνεχίστηκαν δύο ημέρες μετά τον ρωσικό βομβαρδισμό στο κέντρο της πόλης της Ουκρανίας. Μεταξύ των νεκρών είναι και 3 ανήλικοι ενώ οι τραυματίες ανέρχονται στους 60, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Ωστόσο, ο Ουκρανός υπουργός Εσωτερικών Ιγκορ Κλιμένκο ανακοίνωσε ότι στην μεγάλη αυτή ουκρανική πόλη που βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Κιέβου ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται σε 65.

Πλέον οι έρευνες στα συντρίμμια του εστιατορίου που καταστράφηκε ολοσχερώς έχουν ολοκληρωθεί, με την ουκρανική υπηρεσία πολιτικής προστασίας να δίνει στη δημοσιότητα τα ντοκουμέντα που κατέγραψε ένα drone και αποτυπώνουν το εύρος της καταστροφής.

The rescue operation ended in #Kramatorsk, the number of casualties rose to 12. Can’t stop thinking that not only that terrorist attack was deliberate, but russians sent their agent to check if pizzeria was crowded enough. How can there still be doubts this evil should lose? How? pic.twitter.com/eVQ7sTcb25