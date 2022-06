Νέες εικόνες από τη στιγμή που ο ρωσικός πύραυλος χτυπάει το εμπορικό κέντρο στο Κρεμεντσούκ βγήκαν στη δημοσιότητα και αποτυπώνουν την απόλυτη φρίκη του πολέμου, καθώς στο σημείο βρίσκονταν χιλιάδες άνθρωποι, μέσα και έξω από το κτήριο.

Το εμπορικό κέντρο του Κρεμεντσούκ χτυπήθηκε από πύραυλο των ρωσικών στρατευμάτων την περασμένη Δευτέρα και από την επίθεση σκοτώθηκαν 18 άνθρωποι ενώ τραυματίστηκαν άλλοι 60 και αγνοούνται πάνω από 20, σε έναν απολογισμό που είναι πιθανό να αλλάξει καθώς συνεχίζονται οι έρευνες των διασωστών.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αλλά και Ουκρανοί αξιωματούχοι, καταγγέλλουν τη Ρωσία για «απόλυτη τρομοκρατία» και ότι «λένε πάντα ψέματα: δεν υπάρχει σύμπτωση, είναι ένα σκόπιμο χτύπημα για τον εκφοβισμό του πληθυσμού και των μαζικών θυμάτων», όπως έγραψε στο Twitter ο Μικαΐλο Ποντολιάκ.

Ο Άντον Γερασένκο, σύμβουλος του υπουργού Εσωτερικών της Ουκρανίας, δημοσίευσε ένα στοπ καρέ του πυραύλου λίγα δευτερόλεπτα πριν χτυπήσει το εμπορικό κέντρο και έγραψε στο Twitter:

«Δευτερόλεπτα πριν σκοτωθούν δεκάδες φιλήσυχοι Ουκρανοί στο Κρεμεντσούκ – ένα άλλο σύμβολο της άσκοπης θηριωδίας αυτού του πολέμου. Η Ουκρανία δεν θα αναγκαστεί να διαπραγματευτεί με δολοφόνους και να παραχωρήσει τα εδάφη μας. Τα όπλα είναι το κλειδί για την ειρήνη στην Ουκρανία».

