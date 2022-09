Στη δημοσιότητα δόθηκε ο συγκλονιστικός διάλογος του προέδρου της Ουκρανία, Βολοντιμίρ Ζελένσκι με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν λίγη ώρα μετά την εισβολή της Ρωσίας στη χώρα στις 24 Φεβρουαρίου του 2022.

Στο διάλογο ακούγεται έκπληκτος ο Εμανουέλ Μακρόν να μην μπορεί να πιστέψει αυτό που συμβαίνει, ενώ ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι διατυπώνει την ελπίδα ότι ο Πούτιν θα σταματήσει αν τον πιέσουν οι ευρωπαίοι ηγέτες.

Το βίντεο με τον πρώτο διάλογο μετά το πόλεμο έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες στο Twitter.

O Μακρόν ακούγεται να λέει: «Μου λέτε ότι έστειλαν ειδικές δυνάμεις παντού στο Κίεβο;» με τον Ζελένσκι να απαντά: «Παντού στο Κίεβο, στην Οδησσό, από τη Λευκορωσία. Πολεμάμε παντού στη χώρα μας. Δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε αυτό, δεν είναι όπως το 2014. Είναι πολύ μεγαλύτερη η εισβολή».

Στο τέλος του βίντεο ακούγεται ο Ζελένσκι που διατυπώνει την φρούδα ελπίδα πως ο Πούτιν θα σταματήσει τον πόλεμο αν τον πιέσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες: «Πιστεύω Εμανουέλ ότι είναι σημαντικό να συζητήσεις με τον Πούτιν και είναι σημαντικό να διαμορφωθεί μια συμμαχία κατά του πολέμου. Είμαστε σίγουροι ότι οι ευρωπαίοι ηγέτες και ο Μπάιντεν μπορούν να συμμαχήσουν, να του τηλεφωνήσουν και να του πουν (σ.σ. στον Πούτιν) “Σταμάτα”. Και αυτός θα σταματήσει. Θα σας ακούσει».

Macron speaks to Zelensky the morning of the invasion. This is the beginning of Zelensky’s transformation from mild-mannered president to war chief. pic.twitter.com/QmShhALAL5