Ένας στρατεύσιμος άνδρας στην πόλη Ριαζάν της Ρωσίας αυτοπυρπολήθηκε και άρχισε να φωνάζει ότι δεν θέλει να πάει στον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας, με τις εικόνες να σοκάρουν. Είναι ακόμη ένα περιστατικό ακραίας έκφρασης της αντίθεσης των πολιτών στη μερική επιστράτευση που κήρυξε ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που δημοσίευσε η εφημερίδα Novaya Gazeta.Europe, ο άνδρας φαίνεται να φτάνει σε έναν χώρο στάθμευσης των λεωφορείων, να περιλούζεται με άγνωστο εύφλεκτο υγρό και στη συνέχεια να αυτοπυρπολείται, φωνάζοντας ότι δεν θέλει να στρατολογηθεί από τη Ρωσία για να πάει στον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Ο ίδιος στεκόταν στο δρόμο, όπου είναι τα λεωφορεία. Μόλις άρχισε να φλέγεται, άρχισε να γελάει και να φωνάζει ότι δεν θέλει να συμμετάσχει στην ειδική στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία. Τα ρούχα του κάηκαν ολοσχερώς. Έτρεξε η αστυνομία, τον έβαλε σε ένα βοηθητικό χώρο, ήρθαν οι πρώτες βοήθειες και τον πήραν», γράφει η ιστοσελίδα YA62.ru επικαλούμενη αυτόπτη μάρτυρα.

Σύμφωνα με το NovayaGazeta.Europe, ο άνδρας υπέστη, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εγκαύματα στο 90% του σώματός του και συνέχιζε να φωνάζει «δεν θέλω να πάω στο μέτωπο» όταν τον πήραν οι γιατροί.

Σήμερα επίσης στην πόλη Ουστ-Ιλίμσκ της περιοχής του Ιρκούτσκ σημειώθηκε ανταλλαγή πυροβολισμών στο στρατολογικό γραφείο. Μεταξύ των τραυματιών είναι και ο επικεφαλής του στρατολογικού γραφείου, ο οποίος βρίσκεται στην εντατική και η κατάσταση του κρίνεται εξαιρετικά σοβαρή. Ο άνθρωπος που πυροβόλησε συνελήφθη.

Σύμφωνα με το κανάλι της ιστοσελίδας Baza στο Telegram, πρόκειται για τον 25χρονο Ρουσλάν Ζίνιν, κάτοικο της πόλης και άνεργο. Όπως γράφει η ιστοσελίδα Mash, άρχισε να πυροβολεί όταν ο στρατιωτικός επίτροπος Γιελισέγεφ έδινε οδηγίες σε όσους είχαν επιστρατευθεί.

