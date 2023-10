Ένα 12χρονο κορίτσι με αυτισμό βρίσκεται στα χέρια της Χαμάς, με το Ισραήλ να ζητά από την Τζόαν Ρόλινγκ, τη συγγραφέα των βιβλίων της σειράς Χάρι Πότερ, να διαδώσει την ιστορία της μικρής.

Ακόμη μία ιστορία από το εμπόλεμο στο Ισραήλ συγκλονίζει, βλέποντας το φως της δημοσιότητας. Τη στιγμή που οι οικογένειες αγνοουμένων αναζητούν με αγωνία τους δικούς τους ανθρώπους, το Ισραήλ γνωστοποιεί ότι η Χαμάς έχει απαγάγει και μία 12χρονη που πάσχει από αυτισμό.

«Αυτή η πανέμορφη 12χρονη, με αυτισμό, έχει απαχθεί από το σπίτι της από τους τρομοκράτες της Χαμάς και έχει μεταφερθεί στη Γάζα», αναφέρει το μήνυμα του Ισραήλ. «Η Νογιά είναι ευαίσθητη, ευγενική, αστεία και μεγάλη φαν του Χάρι Πότερ. Μπορείτε να βοηθήσετε να μαθευτεί η ιστορία της; Διαδώστε το και βοηθήστε να φέρουμε τη Νογιά πίσω στο σπίτι της», επισημαίνει το Ισραήλ.

This beautiful 12 year old girl with autism was kidnapped from her home by Hamas terrorists and was taken to Gaza.



Noya, is sensitive, kind, funny and a massive Harry Potter fan. @jk_rowling can you help us get her story out?



Share this and help us bring Noya home ♥️… pic.twitter.com/MW4jKnz7Uc