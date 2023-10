Κτηνωδία, γενοκτονία, σοκ, είναι μερικές από τις λέξεις που χαρακτηρίζουν όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, καθώς οι φωτογραφίες με τα σφαγμένα και καμένα μωρά που έδειξε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου στον Άντονι Μπλίνκεν προκάλεσαν παγκόσμιο αποτροπιασμό.

Αυτό φαίνεται ότι είναι το… τίμημα ενός πολέμου που προκάλεσε μια επίθεση ισλαμιστών μαχητών, για την οποία η Χαμάς καυχιέται ότι κατάφερε να «κατεδαφίσει τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ισραήλ μέσα σε τρεις ώρες, προς έκπληξή της».

Ωστόσο, αυτός που αποκάλυψε την κτηνωδία της Χαμάς ήταν ο ίδιος ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, όταν έδειξε στον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, φωτογραφίες από σφαγμένα και καμένα μωρά, τα οποία έπεσαν στα χέρια της Χαμάς και βρήκαν τραγικό και φρικιαστικό τέλος.

Όσο ο Νετανιάχου έδειχνε τις φωτογραφίες στον Μπλίνκεν, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας σόκαρε τους ομολόγους του στο ΝΑΤΟ με ένα αποκλειστικό βίντεο από όλα όσα συμβαίνουν στο πεδίο της μάχης. Η αίθουσα «πάγωσε», όπως παραδέχτηκε λίγο αργότερα ένας διπλωμάτης από τις Βρυξέλλες.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σκληρές εικόνες!

Όλα αυτά, ενώ οι ΗΠΑ έχουν στείλει ένα αεροπλανοφόρο στο Ισραήλ και άλλο ένα στην Ανατολική Μεσόγειο, με τη Βρετανία να στέλνει με τη σειρά της 2 πολεμικά πλοία αλλά και ελικόπτερα και αεροσκάφη εποπτείας εκεί προκειμένου να στηρίξει το Ισραήλ και να ενισχύσει την περιφερειακή σταθερότητα, ανακοίνωσε απόψε (12.10.2023) το γραφείο του πρωθυπουργού, Ρίσι Σούνακ.

Το Ισραήλ ξεκίνησε, πάντως, τα χτυπήματά τους προς όλες τις κατευθύνσεις. Το βράδυ της Πέμπτης επιβεβαιώθηκε από παλαιστινιακά ΜΜΕ ότι οι Ισραηλινοί βομβάρδισαν την πολυκατοικία που έμενε ο αδερφός του ηγέτη της Χαμάς, τον οποίο και σκότωσαν.

Palestinian Media has now Confirmed that the Brother of Hamas Leader, Yahya Sinwar has been Killed by an Israeli Airstrike earlier tonight on his Apartment Building within the City of Khan Younis in Southern Gaza. pic.twitter.com/Nj6XNGyKml — OSINTdefender (@sentdefender) October 12, 2023

Νωρίτερα σήμερα, το Ισραήλ πέτυχε ένα άλλο σημαντικό πλήγμα, βομβαρδίζοντας τους αεροδιαδρόμους στα διεθνή αεροδρόμια σε Δαμασκό και Χαλέπι στη Συρία. Στόχος τους ήταν να αποτρέψουν την προσγείωση και απογείωση αεροσκαφών που θα εφοδίαζαν τη Χαμάς.

Λίγη ώρα μετά, οι πληροφορίες έκαναν λόγο ότι ένα αεροπλάνο που επρόκειτο να προσγειωθεί στη Δαμασκό, εκτός του Ιρανού ΥΠΕΞ, μετέφερε και αξιωματούχους της Quds Force, μιας επίλεκτης δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης αλλά και αντι-αρματικούς πυραύλους που προορίζονταν για τη Χεζμπολάχ.

Λίγοι και… καλοί γνώριζαν για την επίθεση της Χαμάς που τα ξεκίνησε όλα

Κορυφαίος αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa) πως προετοιμαζόταν επί μήνες η αιφνιδιαστική επίθεση του Σαββάτου στο Ισραήλ. «Την “ώρα μηδέν” γνώριζαν ελάχιστοι ηγέτες της Χαμάς», λέει ο Αλί Μπαράκα από τη Βηρυτό.

Υποστηρίζει ότι επιτεύχθηκαν οι στόχοι της επιχείρησης: «Το κίνημα της Χαμάς θεωρεί ότι κατάφερε να επιτύχει τους στόχους του, υποχρεώνοντας τον εχθρό (Ισραήλ) να αποδεχθεί μελλοντικά συμφωνία ανταλλαγής αιχμαλώτων».

Διαπραγματεύσεις για μια τέτοια συμφωνία θα μπορούσαν να ξεκινήσουν μόνον εφόσον προηγηθεί κατάπαυση του πυρός, διευκρινίζει.

Μαχητές της Χαμάς επιτέθηκαν σε περισσότερες από 50 τοποθεσίες το πρωί της 7ης Οκτωβρίου, λέει ο Μπαράκα: «Οι αντιστασιακές ομάδες έθεσαν υπό τον έλεγχό τους στρατιωτικές θέσεις, συμπεριλαμβανομένου του κέντρου διοίκησης της Μεραρχίας της Γάζας του σιωνιστικού στρατού, καταφέρνοντας να αιχμαλωτίσουν μεγάλο αριθμό αξιωματικών και οπλιτών».

Κατηγορεί τον ισραηλινό στρατό ότι εκδικείται τον παλαιστινιακό λαό εξαπολύοντας πόλεμο με στόχο την εξόντωση του πληθυσμού της Γάζας.

Η απειλή χερσαίας επέμβασης του ισραηλινού στρατού δεν τρομάζει τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας. Ο Αλί Μπαράκα ορκίζεται πως η Γάζα θα γίνει «το νεκροταφείο του ισραηλινού στρατού».

Χαρακτηρίζει τη Χαμάς «εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα» το οποίο επιδιώκει την απελευθέρωση εδαφών και ιερών τόπων, καθώς και την επιστροφή των παλαιστινίων προσφύγων στην πατρίδα τους.

Προειδοποιεί ότι σε τυχόν απόπειρα εισβολής του ισραηλινού στρατού στη Γάζα, η Χαμάς δεν θα πολεμήσει μόνη, αφήνοντας να εννοηθεί πως θα υποστηριχθεί από συμμάχους της – όπως το Ιράν και η φιλοϊρανική Χεζμπολάχ του Λιβάνου.

«Έχουμε αρκετά όπλα και εξοπλισμό για να αντιμετωπίσουμε τη δύναμη κατοχής, η οποία ηττήθηκε από τη Χαμάς και αποδείχθηκε πως ήταν μια χάρτινη τίγρη», ισχυρίζεται ο Αλί Μπαράκα.

Η Χαμάς έχει χαρακτηριστεί «τρομοκρατική οργάνωση» από το Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού παραδέχθηκε λάθη

Ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού Χερτσί Χαλεβί παραδέχθηκε σήμερα για πρώτη φορά λάθη του στρατού της χώρας του μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στην ισραηλινή επικράτεια το περασμένο Σάββατο, επιθέσεις που αιφνιδίασαν τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και τις μυστικές υπηρεσίες.

«Οι IDF (οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις) έχουν καθήκον τους την ασφάλεια της χώρας και των πολιτών αυτής και το πρωί του Σαββάτου δεν καταφέραμε να εκπληρώσουμε αυτό το καθήκον», τόνισε ο Χαλεβί, ζητώντας να γίνει μετά τον πόλεμο η αξιολόγηση των λαθών.

Η σφαγή παιδιών και γυναικών είναι απάνθρωπη, ανέφερε ο ίδιος, στην πρώτη δημόσια δήλωση που έκανε μετά τις επιθέσεις.

«Οι IDF πολεμούν ανελέητα εναντίον των τρομοκρατών που διέπραξαν αδιανόητες πράξεις». Ο στρατός σκοτώνει τους τρομοκράτες και καταστρέφει τις υποδομές των τρομοκρατών στη Λωρίδα της Γάζας, συμπλήρωσε.

«Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να φέρουμε τους απαχθέντες πίσω στα σπίτια τους», τόνισε, αναφερόμενος σε τουλάχιστον 150 ανθρώπους που απήχθησαν και κρατούνται στον παλαιστινιακό θύλακα.

The Chief of the General Staff, LTG Herzi Halevi addresses the nation. “The IDF is fighting ruthless terrorists who have committed acts that are beyond belief.” pic.twitter.com/UEyK72BSqa — Israel Defense Forces (@IDF) October 12, 2023

Παράλληλα σήμερα, ο Ισραηλινός υπουργός Παιδείας Γιοάβ Κις έγινε το πρώτο μέλος της ισραηλινής κυβέρνησης που παραδέχθηκε λανθασμένους υπολογισμούς που οδήγησαν στην επίθεση της Χαμάς. «Αυτό συνέβη υπό την διακυβέρνησή μας, θα βγάλουμε συμπεράσματα και θα λογοδοτήσουμε», τόνισε ο Κις σε συνέντευξή του.

Οι επιθέσεις της παλαιστινιακής οργάνωσης αιφνιδίασαν τις ισραηλινές δυνάμεις, παρά τη φήμη που έχουν ο ισραηλινός στρατός και οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες για την αποτελεσματικότητά τους.

Ο Λαπίντ κατηγορεί τον Νετανιάχου για «ασυγχώρητη αποτυχία» μετά τις επιθέσεις της Χαμάς

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο Ισραήλ Γιαΐρ Λαπίντ κατηγόρησε σήμερα την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου για «ασυγχώρητη αποτυχία», καθώς απέτυχε να αποτρέψει την επίθεση που εξαπέλυσε το Σάβββατο η Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος.

«Η αποτυχία του Σαββάτου είναι ασυγχώρητη», τόνισε ο Λαπίντ, προσθέτοντας ότι δεν θα συμμετάσχει στην κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης που συγκροτήθηκε από τον Νετανιάχου με τη συμμετοχή του κεντρώου κόμματος Εθνική Ενότητα του Μπένι Γκαντς.

Ο Λαπίντ αρνήθηκε να συμμετάσχει σε κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης αν δεν αποχωρήσουν από τον νυν κυβερνητικό συνασπισμό τα ακροδεξιά κόμματα.

Διαρκείς οι συγκρούσεις

Κάθε 30 δευτερόλεπτα, ένας στόχος στη Λωρίδα της Γάζας βάλλεται από ριπές του πυροβολικού και βομβαρδίζεται από την πολεμική αεροπορία του Ισραήλ, ενώ οι ένοπλες δυνάμεις συγκεντρώνονται στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας και η Χαμάς δηλώνει έτοιμη να «απαντήσει» με τη δικιά της χερσαία επίθεση στα νότια.

Το Ισραήλ και η Χαμάς έχουν ξεκινήσει έναν πόλεμο εδώ και 6 ημέρες, μετά την ομοβροντία ρουκετών που εξαπέλυσε η ισλαμιστική οργάνωση κατά των νότιων περιοχών της χώρας. Η Ιερουσαλήμ υποσχέθηκε σφοδρή απάντηση και σχημάτισε κυβέρνηση εθνικής ενότητας, το Πολεμικό Συμβούλιο.

Προς ώρας, είναι δύσκολο να πει κανείς αν η πρωτοφανής απάντηση που υποσχέθηκε να δώσει το Ισραήλ στη Χαμάς άρχισε να αποδίδει καρπούς, πέντε ημέρες μετά την επίθεση της ισλαμιστικής οργάνωσης στο ισραηλινό έδαφος και τον θάνατο τουλάχιστον 1.200 ανθρώπων.

Στις φωτογραφίες που δημοσιεύει το Reuters, φαίνονται οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ να συγκεντρώνονται στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας. Ίσως αυτές να είναι οι πρώτες εικόνες από τη χερσαία επίθεση που αναμένεται να ξεκινήσει από το Ισραήλ, η επιχείρηση «Iron Sword».

«Η Χαμάς είναι το Ισλαμικό Κράτος και θα την συντρίψουμε και θα την καταστρέψουμε όπως ο κόσμος κατέστρεψε το Ισλαμικό Κράτος», διαβεβαίωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο επικεφαλής της κυβέρνησης εθνικής ενότητας που συγκροτήθηκε την Τετάρτη.

Κάθε ομοβροντία συνταράζει τα σώματα αλλά και την άσφαλτο του αυτοκινητόδρομου που συνδέει το Νετιβότ με το Σντερότ, τις δύο κοινότητες που δέχτηκαν καταιγισμό ρουκετών από τη Χαμάς.

Λίγο προτού να ξεκινήσουν οι ριπές από την πλευρά του Ισραήλ, γύρω στις 12.00 το μεσημέρι, δύο από αυτές τις “Made in Gaza” ρουκέτες, έπεσαν στο Σντερότ, τραυματίζοντας τέσσερις Ισραηλινούς πολίτες – τους δύο από αυτούς, σοβαρά. Το Ισραήλ αποφάσισε να εκκενώσει πλήρως τη Σντερότ.

A few years ago, Gaza received new water pipelines thanks to foreign aid.



Hamas dug up the pipelines and turned them into rockets that they later fired at Israel pic.twitter.com/AC1bYOPQBg — Visegrád 24 (@visegrad24) October 12, 2023

Τα πυροβόλα των 155 χιλιοστών πήραν θέση στους αγρούς, στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας, σε απόσταση μερικών δεκάδων μέτρων το ένα από το άλλο. Κοιτούν προς τα δυτικά. Ο θόρυβος ήταν εκκωφαντικός, φλόγες ξεπηδούσαν με κάθε ριπή. Στο βάθος, ανάμεσα στην αντάρα και τη σκόνη που σηκώνουν τα άρματα τελευταίας γενιάς Merkava, διακρινόταν πυκνός μαύρος καπνός να υψώνεται στον ουρανό, από τη συνοικία Ριμάλ της Γάζας.

Σύμφωνα με τις αρχές της Χαμάς, που ελέγχει τον θύλακα, περισσότεροι από 1.400 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί τις τελευταίες έξι ημέρες στη Λωρίδα της Γάζας, από τα ισραηλινά πλήγματα που έχουν μετατρέψει σε ερείπια ολόκληρες πολυκατοικίες.

Ελικόπτερα Απάτσι της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, εξοπλισμένα με πυραύλους, πέταγαν σε χαμηλό ύψος και ανά διαστήματα μπαίνουν για λίγο στον θύλακα, μια στενή λωρίδα γης όπου ζουν 2,4 εκατομμύρια άνθρωποι.

45 νεκροί από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπαλίγια

Τουλάχιστον 45 άμαχοι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή το απόγευμα στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπαλίγια, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, μεταδίδει το δίκτυο Al Jazeera επικαλούμενο το υπουργείο Εσωτερικών του παλαιστινιακού θύλακα.

Ο Εϊάντ Μποζούμ, εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών στη Γάζα, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Associated Press ότι ισοπεδώθηκε κτίριο στο οποίο είχαν βρει καταφύγιο δεκάδες άμαχοι, εκτιμώντας πως ο τελικός απολογισμός θα είναι μεγαλύτερος καθώς η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στα ερείπια δεν έχει ολοκληρωθεί.

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός των επιθέσεων που έχουν εξαπολύσει από το Σάββατο οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις στην πολιορκούμενη Λωρίδα της Γάζας ανέρχεται σε 1.537 νεκρούς και 6.612 τραυματίες, ανακοίνωσε απόψε το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα. Στη σχετική ενημέρωση, υπογραμμίζεται ότι μεταξύ των νεκρών είναι 500 παιδιά και 276 γυναίκες.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ, AFP, dpa, Haaretz και Reuters / Φωτογραφίες: Reuters