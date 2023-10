Η βαρβαρότητα με την οποία η Χαμάς επιτέθηκε σε ολόκληρες οικογένειες, σκορπίζοντας τον θάνατο, καταγράφεται στα παρακάτω πλάνα μέσα από σπίτι στο κιμπούτς Κφαρ Αζά στο νότιο Ισραήλ!

Σε ακόμη ένα ανατριχιαστικό βίντεο από τις θηριωδίες της Χαμάς κατά αμάχων στο Ισραήλ, που βλέπει το φως της δημοσιότητας, αποτυπώνεται ο εφιάλτης του πολέμου.

Παιδικά δωμάτια βαμμένα με αίμα, τοίχοι γαζωμένοι από τις σφαίρες, ματωμένα στρώματα, φρίκη για τα τυφλά χτυπήματα και τις φρικαλεότητες των τρομοκρατών.

Σοκαριστικό το πλάνο που δείχνει τον σκύλο της οικογένειας να παραμένει στο αιματοβαμμένο κρεβάτι, όπου κοιμούνταν τα παιδιά της οικογένειας, που μαρτύρησε στα χέρια της Χαμάς.

