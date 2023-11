Απίστευτη ειρωνεία της μοίρας: ο Matan Meir, εκ των παραγωγών της σειράς του Netflix Fauda σκοτώθηκε στη Λωρίδα της Γάζας!

Ο Matan Meir ήταν ταγματάρχης του ισραηλινού στρατού και σκοτώθηκε σε μάχες στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας. Ανήκε στην ομάδα παραγωγών της σειράς Fauda, που πραγματεύεται στην κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη και τις επιχειρήσεις των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών.

Την είδηση πως ο Matan Meir σκοτώθηκε στη Γάζα ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός αλλά και οι συνεργάτες του στη σειρά Fauda.

Ο Matan Meir ήταν 38 ετών. Δεν είναι το μοναδικό μέλος της σειράς που παίρνει μέρος στον πόλεμο στο Ισραήλ. Ο πρωταγωνιστής και παραγωγός Λιόρ Ραζ είχε βρεθεί τις πρώτες μέρες του πολέμου στην πρώτη γραμμή του μετώπου.

«Είμαστε συντετριμμένοι που μοιραζόμαστε την είδηση ότι ένα από τα μέλη της οικογένειάς μας, της Fauda, ο Matan Meir, σκοτώθηκε στο καθήκον στη Γάζα. Ο Matan ήταν αναπόσπαστο μέλος του συνεργείου. Το καστ και το συνεργείο είναι συντετριμμένοι από αυτή την τραγική απώλεια. Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και τους φίλους του Matan. Μακάρι η ψυχή του να αναπαυθεί εν ειρήνη», αναφέρεται σε ανάρτηση στο twitter από τον λογαριασμό της σειράς Fauda.

We are devastated to share that one of our Fauda family members, Matan Meir, was killed in action in Gaza. Matan was an integral crew member. The cast and crew are heartbroken by this tragic loss. We extend our condolences to Matan’s family and friends. May his soul rest in peace pic.twitter.com/kuaJ2gclGk