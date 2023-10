Τα τελευταία μηνύματα SMS μιας οικογένειας από το Ισραήλ λίγο πριν την σφαγή της σε κιμπούτς από τρομοκράτες της Χαμάς προκαλούν σοκ, αποτροπιασμό, ανατριχίλα και για τον φριχτό τρόπο που πέθαναν οι αθώοι άνθρωποι αυτοί μα και για το πρωτοφανές μένος και το απύθμενο μίσος των εκτελεστών τους.

«Είναι εδώ. Μας καίνε. Ασφυκτιούμε!» έγραψε ο 36χρονος Τζόνι Σίμαν Τοβ. Μαζί με τη σύζυγό του Ταμάρ Κεντέμ Σίμαν Τοβ, τα τρία τους παιδιά ηλικίας από δύο έως πέντε ετών και τη μητέρα του Τζόνι, Κάρολ Σίμαν Τοβ, 70 ετών, βρήκαν φριχτό θάνατο το Σάββατο (7.10.2023) σε κιμπούτς μετά την επίθεση των τρομοκρατών της Χαμάς.

Ο Τζόνι, τα παιδιά του, ο 2χρονος Όμερ και τα 5χρονα δίδυμα Αρμπέλ και Σακάρ και η μητέρα του ήταν Αμερικανοί πολίτες ισραηλινής καταγωγής, που ζούσαν στο κιμπούτς Νιρ Οζ, στο οποίο επιτέθηκαν οι τρομοκράτες της Χαμάς. Η εθνικότητα της συζύγου του δεν έγινε γνωστή.

Όλοι ζούσαν στο κιμπούτς, όπου έμεναν συνολικά 400 άτομα. Η Χαμάς προκάλεσε λουτρό αίματος εκεί. Σκότωσε 80 ανθρώπους.

Μόλις η οικογένεια αντιλήφθηκε την επίθεση των τρομοκρατών της Χαμάς στο κιμπούτς στο Ισραήλ, η Ταμάρ Κεντέμ Σίμαν Τοβ άρχισε να στέλνει μηνύματα σε φίλους στην Αυστραλία. Αρχικά νόμιζε ότι η οικογένεια δεν θα κινδυνεύσει. Στα SMS έγραφε ότι ήταν όλοι ασφαλείς.

Στο μήνυμα που έστειλε γύρω στις 2:45 μ.μ. το Σάββατο ανέφερε: «Γεια σας παιδιά, μπήκαμε στο καταφύγιο στο σπίτι μας, όλα πάνε καλά».

Μια ώρα μετά τα μηνύματα σταμάτησαν για πάντα.

Ο Τζόνι Σίμαν Τοβ είχε ενδιάμεσα στείλει μήνυμα στην αδερφή του, Ρανάε Μπάτλερ, που ζει στο Ισραήλ. Η κατάσταση είχε βγει πια εκτός ελέγχου και ο θάνατος πλησίαζε εκείνον και την οικογένειά του.

Το μήνυμά του ήταν τραγικό και σοκαριστικό. «Είναι εδώ. Μας καίνε. Ασφυκτιούμε!», έγραψε.

