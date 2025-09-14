Συμβαίνει τώρα:
Politico: Γιατί ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν σκοπεύει να τερματίσει τον πόλεμο – Η υπόσχεση για νίκη και η πεποίθηση πως θα «γλιτώσει»

«Έχει την επιθυμία να καταστρέψει το ΝΑΤΟ, να δείξει πως είναι άχρηστο. Απέδειξε πως μπορεί να επιτεθεί στις χώρες του ΝΑΤΟ και ότι αυτές δεν διαθέτουν αμυντικά συστήματα»
Βλαντιμίρ Πούτιν
Βλαντιμίρ Πούτιν / Sputnik / Alexander Kazakov/Pool via REUTERS

Όταν ο Βλαντιμίρ Πούτιν έστειλε τουλάχιστον 19 drones στην Πολωνία την περασμένη εβδομάδα, ήθελε να δώσει προς πάσα κατεύθυνση ένα συγκεκριμένο μήνυμα: Δεν σχεδιάζει να τερματίσει σύντομα τον πόλεμο εναντίον της Δύσης.

Η εισβολή των ρωσικών drones στον εναέριο χώρο της Πολωνίας και της Ρουμανίας (χώρες του ΝΑΤΟ) έρχεται μετά από εβδομάδες μετά τις αεροπορικές επιθέσεις στην Ουκρανία που σκότωσαν δεκάδες πολίτες, προκάλεσαν ζημιές σε κτίρια που στεγάζουν τις αντιπροσωπείες της ΕΕ και της Βρετανίας και έπληξαν για πρώτη φορά ένα κυβερνητικό κτίριο στο κέντρο του Κιέβου. Ενώ η Ευρώπη πιέζει για ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει συνδέσει την πολιτική του επιβίωση με τη σύγκρουσή του με ΗΠΑ και Ευρώπη, αναφέρει σε ανάλυσή του το Politico.

«Ο Πούτιν είναι ο πρόεδρος του πολέμου», δήλωσε ο Νικολάι Πετρόφ, ανώτερος αναλυτής στο Κέντρο Νέων Ευρασιατικών Στρατηγικών με έδρα το Λονδίνο. «Δεν έχει κανένα συμφέρον να τερματίσει τον πόλεμο».

Έχοντας διαμορφωθεί ως ηγέτης σε καιρό πολέμου, η επιστροφή του στο ρόλο του προέδρου σε καιρό ειρήνης θα ισοδυναμούσε με υποβιβασμό. «Ανεξάρτητα από τις συνθήκες, δεν μπορεί να εγκαταλείψει αυτόν τον ρόλο», είπε ο Πετρόφ.

Drone
Ρωσικό drone στην Πολωνία / Photo / AP

Με τις ουκρανικές δυνάμεις να έχουν περιοριστεί λόγω έλλειψης όπλων και ανθρώπινου δυναμικού, η Ρωσία εισβάλλει όλο και περισσότερο στη χώρα. 

Αλλά η εισβολή της Μόσχας ήταν αργή και δαπανηρή. Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έχουν υποστεί περίπου ένα 1 εκατ. απώλειες και η σύγκρουση έχει επηρεάσει αρνητικά τη ρωσική οικονομία, η οποία απειλεί να βυθιστεί σε ύφεση. Και όμως, από πολιτική άποψη, ο τερματισμός της σύγκρουσης ενέχει κινδύνους.

Με την φιλελεύθερη αντιπολίτευση της Ρωσίας να έχει αποδεκατιστεί, μια μικρή αλλά θορυβώδης ομάδα εθνικιστών αποτελεί τώρα τη μεγαλύτερη απειλή για την κυριαρχία του Βλαντιμίρ Πούτιν, δήλωσε ο Πέτροφ. Και τους έχει υποσχεθεί μια μεγαλοπρεπή νίκη, όχι μόνο επί της Ουκρανίας αλλά και επί αυτού που το Κρεμλίνο αποκαλεί «συλλογική Δύση».

«Υπάρχει η επιθυμία να καταστρέψει το ΝΑΤΟ, να δείξει πως είναι άχρηστο», δήλωσε στη ρωσική υπηρεσία της DW ο Αλεξάντερ Μπάουνοφ, πρώην Ρώσος διπλωμάτη.

Η κατεστραμμένη οροφή σπιτιού από συντρίμμια ρωσικού drone στην ανατολική Πολωνία
Η κατεστραμμένη οροφή σπιτιού από συντρίμμια ρωσικού drone στην ανατολική Πολωνία / REUTERS / Kacper Pempel

Από τότε που ο Βλαντιμίρ Πούτιν συναντήθηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα, η Μόσχα έχει εντείνει τις επιθέσεις εναντίον της Ευρώπης, σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές. Πριν από την εισβολή της Τετάρτης, ρωσικά drones είχαν επανειλημμένα εισβάλει στον πολωνικό εναέριο χώρο από τη γειτονική Λευκορωσία. Τον Αύγουστο, ένα ρωσικό drone συνετρίβη περίπου 100 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Βαρσοβίας. 

Σύμφωνα με το WELT, 5 από τα drones που πέρασαν στην Πολωνία βρίσκονταν σε άμεση τροχιά πτήσης προς μια βάση του ΝΑΤΟ πριν αναχαιτιστούν από ολλανδικά μαχητικά αεροσκάφη F-35 της Lockheed Martin.

Σε άρθρο που δημοσιεύτηκε δύο ημέρες πριν τα drones εισέλθουν στην Πολωνία, ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, κατηγόρησε το Ελσίνκι ότι σχεδίαζε επίθεση, απειλώντας ότι «θα μπορούσε να οδηγήσει στην κατάρρευση του φινλανδικού κράτους, οριστικά». 

Η Μόσχα έχει επίσης αρχίσει να μεταφέρει ζωτικές βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένης της ναυπηγικής, στα ανατολικά της χώρας, μακριά από τα σύνορά της με το ΝΑΤΟ, επεσήμανε ο Πετρόφ. Την Παρασκευή, η Ρωσία ξεκίνησε τη διεξαγωγή στρατιωτικών ασκήσεων μεγάλης κλίμακας με τη Λευκορωσία, συμπεριλαμβανομένων και των ασκήσεων ακριβώς απέναντι από τα πολωνικά σύνορα. Οι ασκήσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν την Τρίτη.

«Ό,τι και να πετύχει ο Πούτιν στην Ουκρανία, η αντιπαράθεση με τη Δύση δεν θα τελειώσει εκεί. Θα συνεχιστεί με διάφορες μορφές», δήλωσε ο Πετρόφ. «Συμπεριλαμβανομένου και του στρατιωτικού».

Με ενέργειες όπως η εισβολή στην Πολωνία, ο Βλαντιμίρ Πούτιν απευθύνει προειδοποίηση στον Ντόναλντ Τραμπ και τους Ευρωπαίους ηγέτες που συζητούν την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας για το Κίεβο μετά από μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία.

Σπίτι
REUTERS/Kacper Pempe

«Ο Πούτιν έδειξε ότι μπορεί να επιτεθεί στις χώρες του ΝΑΤΟ σήμερα και αυτές δεν διαθέτουν αμυντικά συστήματα».

Τα ανάμεικτα μηνύματα του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη δέσμευσή του στο ΝΑΤΟ και η απροθυμία του να τηρήσει τις δικές του προθεσμίες όσον αφορά την επιβολή κυρώσεων στη Μόσχα, δίνουν στον Βλαντιμίρ Πούτιν την πεποίθηση ότι μπορεί να τη γλιτώσει.

Το Κρεμλίνο απέρριψε τις κατηγορίες ότι τα drones ήταν μια σκόπιμη πρόκληση. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι «δεν υπήρχαν σχέδια για στοχοποίηση εγκαταστάσεων στην Πολωνία».

Η Λευκορωσία, η οποία χρησίμευσε ως σημείο εκτόξευσης για ορισμένα από τα drones σύμφωνα με Πολωνούς αξιωματούχους, δήλωσε ότι η εισβολή θα μπορούσε να ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος λόγω «ηλεκτρονικής παρεμβολής».

