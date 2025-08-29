Politico: Ο Μακρόν «βλέπει» αντικαταστάτες του Μπαϊρού τη στιγμή που ο «ελληνικός εφιάλτης χρέους» ζώνει τη Γαλλία

Με την καθοριστική ψηφοφορία εμπιστοσύνης της 8ης Σεπτεμβρίου στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση να πλησιάζει, η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού καταρρέει, προκαλώντας «πονοκέφαλο» στον Πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν.

Όπως γράφει το Politico την Παρασκευή (29.08.2025), ο Εμανουέλ Μακρόν αναζητά ήδη τον διάδοχο του Φρανσουά Μπαϊρού με τα ονόματα που ακούγονται έντονα για τη θέση του πρωθυπουργού να είναι αυτά των υπουργών, Σεμπαστιάν Λεκορνύ και Ζεράλ Νταρμανέν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Γαλλία βρίσκεται σε έντονη πολιτική αβεβαιότητα, καθώς η κυβέρνηση μειοψηφίας του Μπαϊρού οδεύει προς αναπόφευκτη ήττα στην ψηφοφορία εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου.

Στα Ηλύσια Πεδία, το επιτελείο του Μακρόν εξετάζει τους υποψήφιους για επικεφαλής της κυβέρνησης, με τα ονόματα του υπουργού Άμυνας Σεμπαστιάν Λεκορνύ και του υπουργού Δικαιοσύνης Ζεράλ Νταρμανέν να προβάλλουν ως πιθανοί αντικαταστάτες.

Και οι δύο προέρχονται από το συντηρητικό κόμμα Les Républicains, ωστόσο βρίσκονται κοντά στον Γάλλο Πρόεδρο από το 2017.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Λεκορνύ θεωρείται πιο συνεργάσιμος, ενώ ο Νταρμανέν, αν και φιλόδοξος, εμφανίζεται διστακτικός να αναλάβει μία «αποστολή αυτοκτονίας», όπως χαρακτηρίζεται η θέση του πρωθυπουργού σε συνθήκες πολιτικού αδιεξόδου.

Ο ίδιος ο Μπαϊρού έχει προειδοποιήσει ότι η χώρα κινδυνεύει με μία κρίση χρέους αντίστοιχη με εκείνη της Ελλάδας, αν δεν προχωρήσει σε περικοπές δημοσίων δαπανών ύψους 43,8 δισ. ευρώ.

Η πολιτική κρίση συνδυάζεται με έντονη κοινωνική ένταση. Μόλις 48 ώρες μετά την πιθανή αποχώρηση Μπαϊρού, αναμένονται μαζικές διαδηλώσεις, στις οποίες θα πρωτοστατούν τα «κίτρινα γιλέκα». «Πολιτική κρίση στις 8 Σεπτεμβρίου, κοινωνική κρίση στις 10. Αυτό δεν είναι κρίση καθεστώτος;», σχολίασε χαρακτηριστικά πολιτικός σύμβουλος υπουργού.

Οι φόβοι του Μακρόν και οι κάλπες

Το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών δεν είναι κάτι που επιθυμεί ο Γάλλος Πρόεδρος. Ο Μακρόν δείχνει προς το παρόν απρόθυμος να διαλύσει τη Βουλή, φοβούμενος ένα νέο πολιτικό αδιέξοδο που θα βαρύνει τον ίδιο. Η εμπειρία των πρόωρων εκλογών μετά τις ευρωεκλογές, «τραυμάτισε» το κύρος του.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι νέα εκλογική αναμέτρηση θα μπορούσε να αναδείξει ξανά μία Βουλή χωρίς καθαρή πλειοψηφία.

Ακόμη και η επιλογή μίας τεχνοκρατικής κυβέρνησης, κατά τα ιταλικά πρότυπα, συναντά εμπόδια, καθώς οι βουλευτές όλων των κομμάτων κοιτούν ήδη προς τις δημοτικές εκλογές του 2026 και την προεδρική μάχη του 2027.

Με τις αγορές να πιέζουν για άμεση δημοσιονομική προσαρμογή, τα κόμματα να σκληραίνουν τις θέσεις τους και τον κοινωνικό αναβρασμό να εντείνεται, το ερώτημα δεν είναι ποιος θα διαδεχθεί τον Μπαϊρού, αλλά αν η πολιτική ηγεσία μπορεί να αποφύγει μία βαθύτερη κρίση καθεστώτος.

Δεν το κουνάει από το Μέγαρο των Ηλυσίων Πεδίων

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας διαβεβαίωσε την Παρασκευή πως σκοπεύει να «υπηρετήσει έως το τέλος» τη «θητεία που (του) ανέθεσαν οι Γάλλοι», όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα της ψήφου εμπιστοσύνης που ζήτησε ο πρωθυπουργός Μπαϊρού για την 8η Σεπτεμβρίου.

«Η θητεία που μου ανέθεσαν οι Γάλλοι (…) θα ασκηθεί έως το τέλος της», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Τουλόν, στη νότια Γαλλία, μαζί με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Αρνούμενος να προβεί σε «πολιτική μυθοπλασία» σχετικά με το ενδεχόμενο μια νέας διάλυσης της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, έπειτα από μια πιθανή ήττα στη διαδικασία της παροχής ψήφου εμπιστοσύνης, ο Εμανουέλ Μακρόν εκτίμησε πως ο πρωθυπουργός του βρίσκεται ενώπιον μιας «πρόκλησης που δεν είναι ανυπέρβλητη» και κάλεσε τις πολιτικές δυνάμεις να βρουν «δρόμους συμφωνίας» για τον προϋπολογισμό.

Ο Φρανσουά Μπαϊρού ανακοίνωσε ότι θα αναλάβει ενώπιον των Γάλλων βουλευτών την ευθύνη της κυβέρνησής του, προερχόμενης από έναν συνασπισμό μεταξύ των κεντρώων και της δεξιάς, για τη μείωση του χρέους της Γαλλίας και την επίτευξη του δημοσιονομικού στόχου για το 2026.

Με αυτήν την απόφαση ξεκίνησε μια νέα περίοδος πολιτικής αβεβαιότητας για τη χώρα, με τον Εμανουέλ Μακρόν να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Διότι, καθώς ο Μπαϊρού δεν συγκεντρώνει πλειοψηφία και η αντιπολίτευση της αριστεράς και της ακροδεξιάς έκανε γνωστό ότι δεν θα δώσει ψήφο εμπιστοσύνης, η κυβέρνηση έχει όλες τις πιθανότητες να καταρρεύσει.

Τα κόμματα της Ανυπότακτης Γαλλίας (ριζοσπαστική αριστερά) και της Εθνικής Συσπείρωσης (ακροδεξιά) ζήτησαν την παραίτηση του Γάλλου προέδρου, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα εκλογική αναμέτρηση για τον προεδρικό θώκο, ένα σενάριο που ορισμένοι προτιμούν έναντι εκείνου της διάλυσης του κοινοβουλίου και της διεξαγωγής νέων βουλευτικών εκλογών.