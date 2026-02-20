Politico: Οι ΗΠΑ αυξάνουν την πίεση στην ΕΕ – Απειλούν με αντίποινα αν σταματήσει να αγοράζει αμερικανικά όπλα

Τη στιγμή που η Ευρώπη προσπαθεί να ανεξαρτητοποιηθεί από τις ΗΠΑ, πατώντας γερά στα πόδια της σχετικά με την άμυνα και τα όπλα, ο Ντόναλντ Τραμπ «σφίγγει το ζωνάρι» απειλώντας πως αν περιοριστεί η αγορά αμερικανικών οπλικών συστημάτων, τότε θα υπάρξει και η αντίστοιχη απάντηση.

«Οι ΗΠΑ αντιτίθενται σθεναρά σε οποιεσδήποτε αλλαγές στην Οδηγία που θα περιόριζαν τη δυνατότητα της αμερικανικής βιομηχανίας να στηρίζει ή να συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο σε εθνικές αμυντικές προμήθειες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης», έγραψε το Πεντάγωνο, σύμφωνα με ανάλυση του Politico.

«Προστατευτικές και αποκλειστικές πολιτικές που εκτοπίζουν με πιέσεις τις αμερικανικές εταιρείες από την αγορά -τη στιγμή που οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αμυντικές εταιρείες εξακολουθούν να ωφελούνται σημαντικά από την πρόσβαση στην αγορά των ΗΠΑ- αποτελούν λανθασμένη πορεία», ανέφερε ακόμη.

Το σχόλιο του Πεντάγωνου αναδεικνύει ένα παράδοξο στην αμερικανική προσέγγιση απέναντι στην Ευρώπη. Ενώ η κυβέρνηση Τραμπ έχει επανειλημμένα καλέσει τους Ευρωπαίους να αναλάβουν το μεγαλύτερο βάρος της άμυνας της ηπείρου, δεν επιθυμεί αυτό να γίνει σε βάρος των αμερικανικών αμυντικών εταιρειών.

O υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Κρίστοφερ Λαντάου, επέκρινε τους Ευρωπαίους συμμάχους στο NATO επειδή δίνουν προτεραιότητα στη δική τους αμυντική βιομηχανία αντί των αμερικανικών προμηθευτών όπλων.

Τα τελευταία χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να αυξήσει το μερίδιο των ευρωπαϊκών οπλικών συστημάτων στα οπλοστάσια και στις συμβάσεις προμηθειών της, καθώς προετοιμάζεται για πιθανή σύγκρουση με τη Ρωσία.

Για πολλά χρόνια, η «Γηραιά Ήπειρος» βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό στον αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό, από τα μαχητικά F-35 Lightning II μέχρι τα συστήματα πυροβολικού HIMARS και τις αντιαεροπορικές συστοιχίες Patriot. Σχεδόν τα δύο τρίτα των εισαγόμενων όπλων της Ένωσης προέρχονται από τις ΗΠΑ.

Η έντονη αντίδραση της κυβέρνησης Τραμπ απειλεί να περιπλέξει κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία σχετικά με την αγορά όπλων από την Ευρώπη.

Από αυτό ακριβώς το σημείο θα φανεί και το πόσο μακριά είναι διατεθειμένες να φτάσουν οι ευρωπαϊκές χώρες στην προσπάθεια ανεξαρτητοποίησης από τις ΗΠΑ.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες φαίνεται πως βρίσκονται σε μονόδρομο καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται πιο απρόβλεπτος από ποτέ.

Η ΕΕ, με την πρωτοβουλία «Buy European», ευνοεί ήδη τοπικές εταιρείες σε προγράμματα όπως το SAFE ύψους 150 δισ. ευρώ για δάνεια εξοπλισμών, καθώς και σε αγορές όπλων που μπορεί να κάνει η Ουκρανία. Τα ευρωπαϊκά κονδύλια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αγορά στρατιωτικού εξοπλισμού μόνο εφόσον τουλάχιστον το 65% της αξίας του εξοπλισμού προέρχεται από την Ευρώπη.

Η απάντηση των ΗΠΑ

Το Πεντάγωνο προειδοποίησε ότι στην περίπτωση που εφαρμοστούν μέτρα για την αναγκαστική αγορά όπλων από την ΕΕ, τότε οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν σε αντίποινα.

«Εάν εφαρμοστούν μέτρα ευρωπαϊκής προτίμησης στους εθνικούς νόμους προμηθειών των κρατών – μελών, οι ΗΠΑ πιθανότατα θα επανεξετάσουν όλες τις υφιστάμενες γενικές εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις από τους νόμους “Buy American” που έχουν παραχωρηθεί στο πλαίσιο ή σε συνάρτηση με τις Συμφωνίες Αμοιβαίων Αμυντικών Προμηθειών», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας.

Περίπου 19 από τις 27 χώρες – μέλη της ΕΕ, έχουν υπογράψει τέτοιες συμφωνίες με την Ουάσιγκτον, οι οποίες επιτρέπουν σε ευρωπαϊκές εταιρείες να διεκδικούν ορισμένες συμβάσεις του Πενταγώνου.

«Στη συνέχεια, τυχόν μελλοντικές εξαιρέσεις θα εξετάζονται κατά περίπτωση και μόνο όταν κρίνεται απαραίτητο για τη στήριξη της διαλειτουργικότητας και της τυποποίησης του ΝΑΤΟ», υπογράμμισαν οι ΗΠΑ.

Αν και το Πεντάγωνο προμηθεύεται υλικό κυρίως από αμερικανικές εταιρείες, ευρωπαϊκές επιχειρήσεις όπως η ιταλική Leonardo και η σουηδική Saab πωλούν επίσης εξοπλισμό στις ΗΠΑ.

Στην περίπτωση που η ΕΕ ξεκινούσε «εκστρατεία» για την αγορά ευρωπαϊκών όπλων, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, θα περιοριζόταν η ελευθερία των κρατών – μελών, θα αποδυναμωνόταν το ΝΑΤΟ και θα έμπαινε σε κίνδυνο η ικανότητα των ευρωπαϊκών χωρών να πετύχουν τους στόχους που συμφωνήθηκαν πέρυσι.

Η αμερικανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι κάτι τέτοιο θα παραβίαζε τις δεσμεύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ-ΕΕ που υπογράφηκε το περασμένο καλοκαίρι, στην οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε να αγοράσει περισσότερα αμερικανικά όπλα.

«Η γλώσσα ευρωπαϊκής προτίμησης έχει ήδη εμφανιστεί σε προγράμματα της ΕΕ, αλλά η ενσωμάτωσή της στην οδηγία θα αποτελούσε σημείο καμπής, επηρεάζοντας τους κυρίαρχους εθνικούς προϋπολογισμούς των κρατών-μελών», ανέφερε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Το μήνυμα του Πενταγώνου και του Στέιτ Ντιπάρτμεντ επανέλαβε και το Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, το οποίο -αν και σε ηπιότερο τόνο- προειδοποίησε επίσης κατά μιας ευρωπαϊκής ρήτρας προτίμησης.